وفري في الميزانية وحضري كيك الشوكولاتة بالصوص

تحرص الأمهات على تحضير بعض أنواع الحلويات الطيبة والمحببه لأفراد أسرتها دون الحاجة إلي التكلفة الباهظة، بشكل يشابه الحلويات التي تباع في المحلات الشهيرة.

وتأتي الشوكولاته في مقدمة الاختيارات لدى الأمهات لتحضير أصناف عديدة ومختلفه بها تسعد بها أفراد أسرتها يوم الجمعة وفي العطلة الرسمية.

وتمزج الشوكولاته بين المذاق الطيب وفوائدها المتعدده ابرزها ثبت أن مضادات الأكسدة الموجودة في الشوكولاتة الداكنة تعمل على خفض ضغط الدم ، وتقليل خطر التجلط ، وتعزيز الدورة الدموية للقلب ، وتقليل فرص الإصابة بأمراض القلب التاجية ، سكتة دماغية، و أمراض القلب.

حضري بخطوات سهلة وبمكونات بسيطة كيك الشوكولاتة بالصوص ونعرض لكٍ طريقة تحضيرها في السطور التالية.

المقادير

- لتحضير الصوص :

مسحوق الكاكاو : نصف كوب

الشوكولاتة : كوب (قطع)

كريمة الخفق : كوب

- طحين : 2 كوب (منخول)

- لبن : كوب

- سكر : 2 كوب

- مسحوق الكاكاو : ربع كوب

- الزبدة : ربع كوب

- البيض : 3 حبات

- الفانيليا : 2 ملعقة كبيرة

- بيكنج بودر : ملعقة كبيرة

- ملح : ربع ملعقة صغيرة

- بيكربونات الصودا : ملعقة صغيرة

طريقة التحضير

في قدر متوسط الحجم، ضعي الزبدة، والكاكاو، والفانيليا، والماء، وقلبي لمدة 6-8 دقائق حتى يصبح المزيج ناعم القوام، ثم ارفعيه عن النار، واتركيه جانباً لمدة 10 دقائق حتى يبرد.

اخفقي البيض مع السكر بالمضرب الكهربائي في وعاء كبير حتى يصبح الخليط كريمياً.

أضيفي خليط الشوكولاتة لمزيج البيض، والبيكنج باودر، وبيكربونات الصودا، والملح، واخفقي حتى تختلط المكونات، ثم أضيفي اللبن والطحين، واخفقي حتى يذوب وتتداخل المكونات.

صبي الكيكة في صينية مدهونة بالزبدة ثم ضعيها في الفرن لمدة 55 دقيقة، ثم أخرجيها من الفرن واتركيها جانباً لمدة 15 دقيقة.

لتحضير الصوص: سخني كريمة الخفق لكن دون غليان ثم صبي الكريمة فوق الشوكولاتة المبشورة وقلبي حتى يصبح الخليط ناعم.

أخرجي الكيك من الصينية، وصبي خليط الشوكولاتة فوقه وضعيه في الثلاجة لحين التقديم.