مائدة حوار النسخة الرابعة من منحة ناصر للقيادة الدولية

نظمت وزارة الشباب والرياضة، جلسة حوارية تحت عنوان " قراءة في مسار الآباء المؤسسين لحركة عدم الانحياز " في افتتاح فاعليات صباح اليوم الجمعة من منحة ناصر للقيادة الدولية في نسختها الرابعة.

بحضور حسن غزالي منسق عام منحة ناصر للقيادة الدولية ولفيف من قيادات وزارة الشباب والرياضة والإعلاميين والصحفيين.



واستضافت الجلسة الحوارية الافتتاحية المنعقدة ضمن فعاليات منحة ناصر للقيادة الدولية في نسختها الرابعة، التي جاءت حول مسار الآباء المؤسسين لحركة عدم الانحياز، المهندس عبد الحكيم جمال عبد الناصر نجل الزعيم الراحل جمال عبد الناصر ، والسفير ميروسلاف شيستوفيتش سفير دولة صريبيا، والسفير لطفي رؤوف سفير دولة اندونيسيا، والحاج محمد عليجه مؤسس بنك الطعام في غانا، وأدارها الإعلامي سامي عيساوي الذي تطرق في بداية حديثه إلى تأسيس حركة عدم الانحياز ومؤسسيها.



وقدم المهندس عبد الحكيم جمال عبد الناصر نجل الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، خلال بداية حديثه في الجلسة الحوارية، التحية إلي القيادات الشبابية المشاركة في النسخة الرابعة من منحة ناصر للقيادة، معرباً عن سعادته للحديث عن موضوع يمس كل منا في الوقت الحالي خاصة في ظل الظروف الراهنة التي يمر بها العالم أجمع.

وأضاف أن حركة عدم الانحياز كانت الأبن الشرعي الذي أتي بعد التحرر من الاستعمار واستعادة الشعوب إرادتها بعد أن كانت تلك الشعوب مستعمرة في القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين حيث لم يكن من المقبول وقتها لأي بلد أن تنعم باستقرارها في ظل وجود قوي عظمي تحتل وتسيطر علي تلك الدول.



وأعرب السفير ميروسلاف شيستوفيتش سفير دولة صريبيا، في بداية حديثه، عن شكره للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة علي تلك الدعوة للحضور في تلك الجلسة الحوارية، وعلي تنظيم منحة ناصر للقيادة الدولية تلك المنحة الهامة خاصة في ظل حاجة العالم الآن إلي قيادة الشباب، مشيراً إلى أن التاريخ قد قدم نماذج لزعماء وقادة في لحظات حرجة علي مر العصور.

وتحدث سفير دولة صريببا عن الاحتفالية التي تم تنظيمها بمناسبة مرور ٦٠ عاما علي حركة عدم الانحياز، مؤكداً علي أن الروح التي قامت عليها تلك الحركة والفلسفة التي بنيت عليها مازالت حاضرة بينا حتي الآن، وأن ما سنفعله بما تركته لنا تلك الحركة من تراث يعتمد علينا وعلي الشباب الذين هم قادة المستقبل، ولذا فمن المهم أن تكون هناك رؤية واضحة وقوية لمواجهة التحديات كما كانت هناك من قبل وقت تأسيس حركة عدم الانحياز.

وأكد السفير لطفي رؤوف سفير دولة اندونيسيا، في بداية حديثه في الجلسة الحوارية، على أنه من دواعي سروره وفخره أن يكون بين الحضور الكريم والقيادات الشبابية المشاركة في منحة ناصر للقيادة الدولية، وأن يستدعي ذكريات وتاريخ الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، وتناول في كلمته تأسيس حركة عدم الانحياز كما قام بعرض مقطع مصور يوضح المنظور الذي تبناه الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، والطموحات والآمال فيما تخص حركة عدم الانحياز.

وأكد علي أن من الأمور الهامة للشباب أن يتعرفوا على التسلسل الذي مرت به حركة عدم الانحياز حيث أشارك في تأسيسها حوالي ٢٥ عضوا حتي أصبح لديها الآنحوالي ١٢٠ عضوا بجانب ١٩ دولة مراقبة على حركة عدم الانحياز، وفي ظل ما نشهده من وجود العديد من التحديات التي منها الظروف الاقتصادية والكوارث المحلية والطبيعية التي تحدث في عدة دول وغيرها فتحتاج الآن إلي بعض الأفكار التي قد تساعدنا في بعض المواقف لذا فلمبادئ حركة عدم الانحياز أهمية كبيرة.

وعبر الحاج محمد عليجه مؤسس بنك الطعام في دولة غانا، عن سعادته بالتواجد وسط القيادات الشبابية المشاركة في النسخة الرابعة من منحة ناصر للقيادة الدولية، مشيرا إلى أن حركة عدم الانحياز هي حركة مهمة للغاية، وأن هناك دائما سؤال يتبادر إلى ذهنه بخصوص المبادئ أو الأسس التي خلفتها مبادرة الخمس أو تلك التي يطلق عليها مبادرة عدم الانحياز، والتي بالاطلاع علي الكتب الاجتماعية يمكن وقتها الإجابة بأن تلك المبادئ كانت ثلاث هي السلام والتضامن والاستقلال.

وأكد مؤسس بنك الطعام في دولة غانا، علي أن الجميع ينتمي إلى حركة عدم الانحياز وأنه يجب أن نتشارك جميعا في حب شعوبنا وأن ندرك أن هذه الشعوب هي وحدها التي لها الحق في أن تقرر مصيرها وتعيش في سلام واستقلال وتضامن، وتطرق "عليجه" إلى ذكر أمثلة لزعماء حاربوا من أجل الاستقلال منهم الزعيم الراحل جمال عبد الناصر الذي أمم قناة السويس لتخدم الشعب المصري فهي تنتمي إلي مصر وكل مواطن مصري يشعر بالفخر حيالها وكأنها جزء منهم وبذلك تنتمي إليهم كشعب مصري.

ووجهت القيادات الشبابية المشاركة في النسخة الرابعة من منحة ناصر للقيادة الدولية عدداً من الأسئلة والاستفسارات والمداخلات بعد انتهاء المتحدثين من كلماتهم في الجلسة المنعقدة فى بداية فاعليات صباح يوم الجمعة ومن منحة ناصر للقيادة الدولية التي جاءت حول مسار الآباء المؤسسين لحركة عدم الانحياز، ثم ألتقط المشاركين بمنحة ناصر للقيادة الدولية صوراً تذكارية وسط تفاعل وحفاوة بالغة وسعادة من قبل الجميع بهذه الجلسة المتميزة والمعلومات الهامة التى حصلوا عليها .



وأوضح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن منحة ناصر للقيادة الدولية حرصت علي إعلاء صوت القارة الافريقية عالميًا، حيث انطلقت منحة ناصر للقيادة الدولية في نسختها الأولي في يونيه ٢٠١٩ كمنحة (أفريقية أفريقية) بمشاركة قيادات شابة من نحو ٢٨ دولة أفريقية تزامناً مع رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي.

ووصل الامتداد القاري والدولي لمنحة ناصر وصل إلي نحو ٩٣ دولة حول العالم، ونصيب القارة الأفريقية منها نحو ٤٩ دولة، لافتًا إلي أن منحة ناصر حرصت خلال نسخها الماضية علي طرح أبرز القضايا الإفريقية علي مائدة الحوار وخرجت بالعديد من التوصيات رُفعت بدورها لصانع القرار.

ويذكر أن منحة ناصر للقيادة الدولية تعد أحدى الآليات التنفيذية لتنفيذ توصيات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لدعم الكفاءات من الشباب الإفريقي، وتمكينهم من خلق رؤية شاملة ومحورية ترتبط بالقضايا العالمية وخطط التنمية المستدامة، ودعم فرص الترويج للدور المصري عالمياً كما تأتى في إطار تنفيذ كل من رؤية مصر لأهداف التنمية المستدامة 2030 وأجندة إفريقيا 2063، وتعاون الجنوب الجنوب.





منحة ناصر الدولية

WhatsApp Image 2023-06-02 at 2.45.17 PM

WhatsApp Image 2023-06-02 at 2.45.15 PM

WhatsApp Image 2023-06-02 at 2.45.13 PM (1)