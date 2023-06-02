إصابة 16 شخصًا جراء قصف روسى على خيرسون

قامت القوات الروسية بقصف مدينة خيرسون الأوكرانية 81 مرة خلال الساعات الـ24 الماضية، ما أسفر عن إصابة 16 شخصًا، حسب ما أعلنت الإدارة العسكرية الإقليمية للمنطقة، اليوم الجمعة.

وقال أولكسندر بروكودين رئيس الإدارة العسكرية للمنطقة في بيان، إن القوات الروسية قصفت خيرسون بـ381 قذيفة.. حسبما ذكرت وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية.

وأوضح أن القوات الروسية استخدمت خلال استهدافها لخيرسون، المدفعية وطائرات مسيرة وأنظمة صواريخ مضادة للدبابات ومقاتلة وقذائف هاون وأنظمة صواريخ متعددة الإطلاق.

وأشار إلى أن القوات الروسية استهدفت مناطق سكنية في خيرسون، مما أسفر عن إصابة 16 شخصا.

ولفت إلى أنه تم إجلاء 94 شخصا من الأراضي التي تم تحريرها في خيرسون من قبل القوات الروسية.

أوكرانيا تواصل استهداف مناطق روسية

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن حاكم إقليم بيلغورود الروسي فياتشيسلاف غلادكوف، عن مقتل شخصين في قصف للجيش الأوكراني استهدف طريقًا في منطقة شيبيكينسكي.

يأتي هذا فيما أعلنت السلطات في عدد من المقاطعات الروسية أن مناطق فيها تعرضت لقصف وهجمات بمسيرات من جانب أوكرانيا صباح اليوم الجمعة.

فقد أفاد فاسيلي أنوخين، القائم بأعمال حاكم مقاطعة سمولينسك، بأن طائرتين مسيرتين بعيدتي المدى هاجمتا منشآت للوقود والطاقة في منطقة سمولينسك فجر اليوم الجمعة دون أن يتسبب ذلك في وقوع إصابات أو أضرار جسيمة.

وأضاف أن الهجوم استهدف بلدتي ديفاسي وبيريسنا، قرب عاصمة المنطقة سمولينسك التي تبعد نحو 270 كيلومترا عن الحدود الأوكرانية لكنه لم يفصح عن الجهة المسؤولة عن الهجوم.

وذكر المسؤول أن خدمات الطوارئ تعمل في المنطقة لإزالة آثار الهجوم، الذي وقع قرب قرى تبعد عن الحدود الأوكرانية بمسافة تتجاوز 300 كيلومتر.

وفي حادث آخر، أشار حاكم مقاطعة كاروغا فلاديسلاف شابشا إلى سقوط وانفجار "جسم مجهول" في غابة بمنطقة كالوغا صباح الجمعة، دون أن يلحق ذلك أضرارا بالمنشآت الاقتصادية والمباني السكنية، ودون أن يصاب أحد بأذى.

يأتي ذلك بعد يوم من سقوط وانفجار "جسم مجهول" آخر في حقل قرب قرية توفاركوفو في منطقة دزيرجينسكي بالمقاطعة، دون أن تقع هناك إصابات.

وفي مقاطعة بريانسك الحدودية، أفاد الحاكم ألكسندر بوغوماز عبر "تلغرام" باشتعال النيران في منزل يضم شقتين في قرية نوفايا بوغوش نتيجة قصف من أوكرانيا، دون وقوع إصابات.

في وقت سابق هذا الصباح، أكد بوغوماز تعرض قرية لوماكوفكا لقصف أوكراني أيضا.

وفي بيلغورود، أشار حاكم المقاطعة، فياتشيسلاف غلادكوف، إلى أن الليل في المنطقة مر بهدوء نسبي، لكن قصف القوات الأوكرانية لمنطقة شيبيكينو لا يزال مستمرا.

وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت الخميس عن إحباط محاولة هجوم نفذها مسلحون أوكرانيون في منطقة شيبيكينو بعد قصف مكثف للمنطقة.

لمزيد من الأخبار العالمية اضغط هنا: