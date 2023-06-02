روسيا تتهم آبل باختراق آلاف أجهزة آيفون

ذكرت صحيفة واشنطن بوست أن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي زعم ، دون تقديم أدلة ، يوم الاثنين أن عدة آلاف من أجهزة iPhone في البلاد تعرضت للاختراق في عملية تجسس تم الكشف عنها مؤخرًا ، ونسبتها إلى الحكومة الأمريكية.

زعمت شركة الأمن السيبراني الروسية Kaspersky Lab أن الحملة قامت بتثبيت برامج ضارة لسرقة الملفات على أجهزة iPhone التابعة لموظفيها والتي كانت تشغل إصدارًا قديمًا من نظام تشغيل الأجهزة المحمولة من Apple. وأضافت الشركة أنها تفتقر إلى الأدلة الكافية لإسناد الانتهاكات إلى أي حكومة أو منظمة معينة.



وفقًا لـ Kaspersky ، بدأت الإصابات بمرفق iMessage دون أي تدخل من المستخدم ، وهو ناقل مشابه لذلك الذي تستخدمه مجموعة NSO ، وهي بائعة لبرامج التجسس Pegasus ، والمنافسون الذين يبيعون للوكالات الحكومية الدولية.

قال ممثل كاسبرسكي لصحيفة واشنطن بوست إن الباحثين ما زالوا يحققون في الجهد ويفتقرون إلى دليل تقني كافٍ لتحديد مصدره.



ومع ذلك ، أكدت خدمة الأمن الفيدرالية (FSB) أن الهجوم استهدف آلاف الأشخاص ، بما في ذلك الدبلوماسيون المتمركزون هناك ، وأن الولايات المتحدة كانت مسؤولة ، وأن وجود الثغرة الأمنية أثبت أن شركة آبل عملت مع قراصنة الحكومة الأمريكية.

قال متحدث باسم شركة آبل أثناء نفيه الاتهامات: "لم نعمل أبدًا مع أي حكومة لإدخال باب خلفي في أي منتج من منتجات Apple ولن نفعل ذلك أبدًا" ، وفقًا لصحيفة واشنطن بوست.

صرح متحدث باسم الكرملين أن الحكومة تعتقد أن أجهزة iPhone غير آمنة بطبيعتها.

لم ترد وزارتا خارجية الصين وإسرائيل على دعوات للتعليق بعد أن قال مكتب الأمن الفيدرالي إن الدبلوماسيين المخترقين ينتمون إلى تلك الدول من بين دول أخرى ، وفقًا لصحيفة واشنطن بوست.

لا توجد أجهزة متأثرة ، وفقًا لـ Kaspersky ، كانت تستخدم نظام تشغيل أحدث من iOS 15.7 ، والذي تم استبداله في سبتمبر 2022. لم تكن أي من الأجهزة المتأثرة تستخدم أيضًا وضع Lockdown ، وهو إعداد اختياري يقلل من عدد الطرق التي تستخدمها أجهزة iPhone يمكن مهاجمتها عن طريق الحد من وظائف iMessage ، من بين أمور أخرى.

قد تستغل عملية التجسس الحكومية المتطورة بشكل متكرر ثغرة يوم الصفر ، وهي عيب غير مكتشف لا يزال يؤثر على البرامج التي تم تصحيحها بالكامل. غالبًا ما يستهدف التجسس الدولي الأجهزة التي تستخدمها السفارات ومتخصصو الأمن الخاص.

ورفض مكتب مدير المخابرات الوطنية الأمريكية إبداء أي تعليق لصحيفة واشنطن بوست.

لم تفصح Kaspersky عن الكثير مما كان من شأنه أن يساعد آبل Apple في تحديد الثغرة الأمنية المستخدمة ، وأبلغت الشركة بين عشية وضحاها فقط ، قبل ساعات من كشف FSB عن نتائجه.

أصدرت الشركة الأمنية ، التي تتعاون بشكل متكرر مع سلطات إنفاذ القانون الروسية ، قائمة بالمواقع الغامضة التي تم استخدامها للاتصال بالهواتف المصابة بالإضافة إلى المؤشرات الفنية للاختراق التي قد يستخدمها المستهلكون لفحص أجهزتهم الخاصة ، حسبما ذكرت صحيفة واشنطن بوست.