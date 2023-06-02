قصف أوكراني يستهدف بيلغورود الروسية وينهي حياة مدنيين

قال حاكم مقاطعة بيلغورود الروسية، فياتشيسلاف غلادكوف، اليوم الجمعة، إن القوات الأوكرانية أطلقت القذائف على عدة مناطق في المقاطعة دفعة واحدة، ما أسفر وقتل عدة أشخاص.

وأشار غلادكوف إلى مقتل امرأتين جراء قصف أوكراني استهدف قرية في منطقة شيبيكينو الحدودية مع أوكرانيا اليوم الجمعة، وفقًا لموقع الغد الإخباري.

ونشر حاكم مقاطعة بيلغورود عبر التليغرام قائلا: “أطلقت القوات الأوكرانية النار على جزء من الطريق في قرية ماسلوفا بريستان في مدينة شيبيكينو “، مضيفا: “أصابت شظايا القذائف السيارات المارة. كانت امرأتان تقودان إحداها، وماتا على الفور متأثرين بجراحهما. وفي السيارة الثانية إصاباتان”.

ووفقا له، أصيب أحد الأشخاص بشظايا في الصدر، والثاني بشظايا في الأطراف السفلية في حالة خطيرة، تم نقلهم إلى مستشفى المدينة، ويتم تزويدهم بكل الرعاية الطبية اللازمة.

وتابع: “أطلقت المدفعية الأوكرانية 11 قذيفة على قرية تيشانكا في منطقة فولوكونوفسكي. ولم تقع إصابات، وتضرر خط أنابيب الغاز المركزي وخط الكهرباء”.

وأكد على أن خدمات الطوارئ والتشغيل في المواقع.

تنفيذ عمل إرهابي ضد المدنيين في بيلغورود

وفي وقت سابق من أمس الخميس، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن قواتها وقوات حرس الحدود والأمن قاموا بإحباط محاولة جديدة من قبل نظام كييف لتنفيذ عمل إرهابي ضد المدنيين بمدينة شيبيكينو في بيلغورود، ويأتي ذلك بعد ساعات قليلة من إصابة ثمانية أشخاص في قصف أوكراني على المدينة.

وقالت الدفاع الروسية في بيان لها إنه "في حوالي الساعة الثالثة فجرا بتوقيت موسكو، وبعد قصف مكثف لأهداف مدنية في مقاطعة بيلغورود، حاولت فصائل إرهابية أوكرانية، يصل عديدها إلى سريتي مشاة آليتين معززة بالدبابات، التوغل في أراضي روسيا في منطقة بلدة نوفايا تافولجانكا ومعبر شيبيكينو الدول للسيارات"، وفقًا لموقع روسيا اليوم الإخباري.

وذكر بيان الدفاع الروسية أن القوات صدت 3 هجمات للوحدات الإرهابية الأوكرانية، ووجه طيران المنطقة العسكرية الغربية 11 ضربة للعدو، فيما نفذت القوات الصاروخية والمدفعية 77 مهمة نارية، كما نفذت قاذفات لهب ثقيلة ضربتين.

وحسب البيان الصادر من وزارة الدفاع الروسية، فإنه نتيجة الإجراءات النشطة المتخذة للقوات الروسية "أجبرت التشكيلات الإرهابية لنظام كييف على التراجع بعد أن تكبدت خسائر كبيرة".

وأكدت الدفاع الروسية أنه تمت الحيلولة دون انتهاك حدود الدولة، وأنه في المنطقة الحدودية على جانب أوكرانيا لقي أكثر من 30 إرهابيا أوكرانيا مصرعهم، كما تم تدمير 4 مدرعات وراجمة صواريخ من طراز "غراد" وشاحنة "بيك آب" واحدة.

وأعلن حاكم المنطقة "فياتشيسلاف غلادكوف" إصابة ثمانية أشخاص في قصف أوكراني جديد خلال الليل على بلدة "شيبيكينو".

وقال غلادكوف إنه يتلقى تقارير عن المزيد من الإصابات جراء الضربات الصاروخية الأوكرانية.. وأضرارٍ لحقت بمنازلِ وبناياتٍ سكنية.. وقذائفَ اخترقت الجدران في بعض الحالات.

كما أعلن أنه من يرغب بمغادرة مدينة شيبيكينو يمكنه التقدم لبلدية المدينة وسينال المساعدة.

وقال الحاكم إن الوضع في شيبيكينو مخيف حقا بالنسبة للأطفال وكبار السن وللجميع، ولهذا اتخذنا قرارا بمساعدة كل من يرغب بمغادرة شيبيكينو مؤقتا.

وأشار غلادكوف إلى أن قوات روسيا في المنطقة عملت جيدا على نقل النساء والأطفال وكبار السن عندما دخل مقاتلون أوكرانيون إلى غرايفو رون.

وكان حاكم المدينة قدم تقريرا للرئيس فلاديمير بوتين حول الوضع في الإقليم، حيث تعرضت المنطقة لقصف شديد طال أطراف الإقليم الغربية والجنوبية.

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