رئيس روسيا السابق يدعو للقضاء على النظام الأوكراني

دعا رئيس روسيا السابق ونائب رئيس مجلس الأمن، “دميتري ميدفيديف”، للقضاء على النظام الأوكراني، مُؤكدًا أنه "يجب إبادة نظام كييف".

ووفقًا لما ذكره موقع سكاي نيوز، مساء اليوم الخميس، كان ميدفيديف يرتدي الزي العسكري خلال زيارته ساحة تدريب "برودبوي" العسكرية في منطقة فولغوغراد الروسية، رفقة نائب وزير الدفاع نيكولاي بانكوف.

وقال ميدفيديف: "يجب إبادة نظام كييف لأنه كعش للدبابير وإلا سيُشكل تهديدًا مُستمرًا من هناك".

وأضاف: "أوكرانيا مدعومة من الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا اللتين تسيران في طريق الحرب مع روسيا".

وتابع: "خصمنا الأوكراني يتصرف كإرهابي.. الإرهابيون يجب القضاء عليهم.. كما يجب الرد على الهجمات الإرهابية بأقسى ما يُمكن".

وقبل أيام قليلة، كشف نائب رئيس مجلس الأمن وهو أيضًا رئيس روسي سابق أن الحرب في أوكرانيا قد تستمر لعشرات السنين، وتشهد فترات طويلة من القتال تتخللها هدنات.

أوكرانيا تتلقى حوالي 60 دبابة من صنع غربي:

من ناحية أخرى، أعلن وزير الدفاع الأوكراني أليكسي ريزنيكوف، أن كييف تلقت حوالي 60 دبابة من صنع غربي.

وقال ريزنيكوف إن "التحالف (لتوريد دبابات ليوبارد) يضم ألمانيا وبولندا وهولندا والسويد والبرتغال وإسبانيا وكندا"، مُشيرًا إلى أن "لدى كييف حتى الآن كتيبتين من 30 دبابة ليوبارد لكل منهما، أي حوالي 60 في المجموع".

ووفقًا له، زودت كذلك فرنسا كييف بدبابات "AMX-10RC" ذات العجلات، وبريطانيا أرسلت دبابات "تشالنجر" والولايات المتحدة الأمريكية - أبرامز.

وفي 25 يناير أكد مجلس الوزراء الألماني أنه سيرسل 14 دبابة "ليوبارد 2" إلى أوكرانيا، وسيسمح لدول أخرى بإعادة تصدير هذه المركبات.

ووافقت الحكومة الألمانية في 7 فبراير الماضي، على تسليم كييف 178 دبابة "ليوبارد 1A5".

وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية في مارس الماضي، أنها تُخطط لإرسال 31 دبابة "أبرامز" من مخزونها إلى أوكرانيا بحلول الخريف.

وفي سياق آخر، وجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، التهنئة لقوات حرس الحدود التابعة لهيئة الأمن الفيدرالي الروسية، بمناسبة "يوم حرس الحدود الروسي" مُؤكدًا أهمية عملهم وأنهم خط الدفاع الأول عن البلاد.

وقال بوتين: "لقد وقف حرس الحدود دائمًا على حراسة مصالح الدولة، وإذا هاجم العدو أرضنا، فقد كانوا أول من يصد الهجوم، ودخلوا المعركة بشكل حاسم، كما كان الحال في يونيو 1941. ولن ننسى أبدا هذا العمل الفذ غير المسبوق حول جميع أبطال الحرب الوطنية العظمى".