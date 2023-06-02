العاصفة مستمرة.. تحذيرات عاجلة من الأرصاد بشأن طقس الساعات المقبلة

الأحوال الجوية.. كشفت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس خلال الساعات القادمة، حيث إن ذروة التقلبات الجوية مستمرة اليوم الجمعة مع ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة بسبب المنخفض الجوي الموجود في الصحراء الغربية والكتل الهوائية الجنوبية.

استمرار نشاط الرياح المثير للرمال والأتربة

وأشارت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، إلى أن درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى ستصل إلى 40 درجة مئوية، إضافة إلى أجواء شديدة الحرارة نهارا معتدلة خلال فترات الليل.

العاصفة

وحذرت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، من استمرار نشاط الرياح المثير للرمال والأتربة الذي يؤدي إلى انخفاض في الرؤية الأفقية مع فرص أمطار خفيفة على بعض المناطق من السواحل الشمالية إلى الوجه البحري قد تمتد إلى القاهرة الكبرى.

تفاصيل حالة الطقس خلال الساعات المقبلة

وفي ذات السياق، كشف الدكتور محمود شاهين، مدير عام مركز التنبؤات بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس خلال الساعات المقبلة.

وقال الدكتور محمود شاهين، مدير عام مركز التنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، فى تصريحات تلفزيونية، “لا يزال هناك فرص لتكون العاصفة الترابية خلال الساعات المقبلة أثناء اليوم الجمعة، ولكنها لن تكون بنفس الكثافة”.

العاصفة الجوية

وأضاف: “التقلبات الجوية الحالية بسبب وجود منخفض خماسيني، ونوهت عنه هيئة الأرصاد الجوية منذ يومين، وقالت إن يومي الخميس والجمعة ستكون الأجواء فيهما مختلفة، وستشهد ارتفاعات ملحوظة في درجات الحرارة ونشاط للأتربة وسقوط أمطار".

وأشار: “من المعتاد تعرض البلاد لمنخفضات خماسينيه تتكون في ليبيا، وتتجه بعد ذلك للصحراء الغربية وتعمل علي جلب رياح جنوبية غربية”، موضحا: “يتبقى 20 يوما على انتهاء فصل الربيع الذي يتسم بالعواصف الخماسينية والرياح المثيرة للرمال والأتربة والتقلبات الجوية الحادة والسريعة”.

وأوضح: “طول الربيع شايفين أجواء ربيعية وفاضل 20 يومًا على انتهائه، واليوم البلاد تأثرت بمنخفض قادم من الصحراء الغربية مصاحب له ارتفاعات ملحوظة في درجات الحرارة ونشاط للرياح وسقوط أمطار ما بين خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانًا".

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 40 24

العاصمة الإدارية 40 24

6 أكتوبر 40 25

بنهــــا 40 24

دمنهور 39 23

وادي النطرون 40 24

كفر الشيخ 38 23

المنصورة 38 24

الزقازيق 40 24

شبين الكوم 40 24

طنطا 38 23

دمياط 35 21

بورسعيد 35 22

الإسماعيلية 40 24

السويس 38 24

العريش 40 21

رفح 40 20

رأس سدر 40 26

نخل 38 18

كاترين 32 14

الطور 38 26

طابا 36 24

شرم الشيخ 40 28

الإسكندرية 33 20

العلمين الجديدة 32 20

مطروح 25 18

السلوم 27 19

سيوة 32 23

رأس غارب 39 26

الغردقة 38 27

سفاجا 38 26

مرسى علم 39 28

شلاتين 36 25

حلايب 33 28

أبو رماد 34 25

رأس حدربة 35 25

الفيوم 41 25

بني سويف 41 25

المنيا 42 26

أسيوط 42 25

سوهاج 41 26

قنا 42 27

الأقصر 42 27

أسوان 43 28

الوادي الجديد 42 28

أبوسمبل 43 27