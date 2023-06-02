الجمعة 02 يونيو 2023
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رئيس حزب الوفد
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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

الأرصاد الجوية تكشف طقس الأسبوعين المقبلين

طقس
طقس

 وصفت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عاصفة اليوم التي تعرضت لها المحافظات المصرية بالقوية والشديدة.

 وقالت شاكر في تصريحات لها، إن هيئة الأرصاد الجوية حذرت منذ أكثر من يومين بتأثير منخفض خماسيني يبدأ من الصحراء الغربية.

 الكتل الهوائية:

 وأوضحت أن الكتل الهوائية جاءت اليوم من المنطقة الغربية محملة بالأتربة والرمال، مشيرة إلى أن الرياح التي ضربت البلاد اليوم كان سرعتها عالية جدًا ووصلت لـ30 عقدة و50 كيلومترًا\ساعة، وخرجت التحذيرات بأن هناك سقوط أمطار رعدية ونشاطًا للرياح، معقبة: "ذروة عاصفة اليوم استمرت لـ10 دقائق وكانت عنيفة".

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 وأشارت إلى أنه قبيل ذلك كانت العاصفة بسيطة ووصلت سرعتها إلى 17 عقدة، لافتة أنه لم تتعرض لها المحافظات كافة لكنها ضربت القاهرة والإسماعيلية والسويس وبعض المحافظات الأخرى.

 وأردفت أنه من الطبيعي والمعروف عن شهر الربيع هو رياح الخماسين، وتكثر في مارس وإبريل، متابعة: "هذه الليلة وغدًا هناك تجدد لنشاط الرياح والعواصف الترابية تتجدد مرة أخرى، ومن الوارد خلال الأسبوعين المقبلين تعرض البلاد لنشاط رياح خماسيني وعاصفة مرة أخرى".

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