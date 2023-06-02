نصيحة مهمة من الأرصاد حول طقس الغد.. فيديو

وجهت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، نصيحة مهمة بشأن حالة الطقس المتوقعة غدًا، مطالبة بعدم التعرض لأشعة الشمس المباشرة.

وقالت إن البلاد شهدت الخميس، عواصف ترابية، مضيفة: “شاهدنا كل فصول السنة الأربعة اليوم”، مؤكدة استمرار الارتفاع في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء غدًا الجمعة، مشيرة إلى أنه يسود طقس معتدل الحرارة على الأنحاء كافة.

ونصحت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية بتجب التعرض لأشعة الشمس غدًا الجمعة، لافتة أن البلاد تشهد سقوط أمطار على مناطق متفرقة وفترات متقطعة.

الأرصاد تكشف موعد انخفاض درجات الحرارة:

ولفتت أنه اعتبارًا من يوم السبت المقبل، تشهد البلاد انخفاضًا في درجات الحرارة بقيم تتراوح من 4:5 درجات مئوية، على أن تشهد استقرارًا في الأحوال الجوية وانتهاء العاصفة الترابية.

أوضحت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن البلاد شهدت نشاطًا للرياح، تتجاوز سرعتها 40 كم/ساعة وكانت كثيفة ببعض المناطق، ناصحة بالإكثار من شرب المياه واستخدام المرطبات.

سقوط لوحة إعلانية على 3 سيارات في الطريق وإصابة ووفاة 3 أشخاص:

كشف الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، حجم الخسائر التي تعرضت لها البلاد جراء موجة الطقس السيئ اليوم الخميس وتمثلت في عاصفة ترابية وأمطار.

وقال إن البلاد شهدت حالة من عدم الاستقرار في الطقس تمثلت في الرياح الشديدة والأمطار التي تعرضت لها الكثير من المحافظات، بالإضافة إلى نشاط لحركة الرياح محملة بالرمال والأتربة ومصحوبة بأمطار خفيفة إلى متوسطة وفق هيئة الأرصاد.

وأكد سقوط لوحة إعلانية على كوبرى أكتوبر بالقرب من منطقة حدائق القبة، موضحًا أن الحادث تسبب في تحطم 3 سيارات ملاكى ودراجة بخارية وتوقف حركة المرور أعلى الكوبرى في الاتجاهين وجرى الدفع بسيارات الإسعاف وتبين وفاة أحد المواطنين وإصابة 2 آخرين وجرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وأشار إلى سقوط بعض الأشجار وأعمدة الإنارة ومنزل خال من السكان في عدد من الأحياء بمحافظة القاهرة، ولوحة إعلانية بمنطقة حي غرب بالقاهرة وجرى السيطرة على الموقف.

جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “كلمة السر”، المذاع على قناة “صدى البلد”، الخميس.