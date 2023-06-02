عامل يتخلص من حياته بالشنق بسبب خلافات عائلية بدار السلام

تخلص عامل بأجر في العقد الثالث من العمر يقيم بدائرة دار السلام جنوب شرق محافظة سوهاج من حياته شنقا عن طريق ربط رقبته بحبل وتعليقه بسقف غرفته بالطابق الأول بمنزلهم لمروره بحالة نفسية سيئة بسبب خلافات عائلية وجرى نقل الجثة لمشرحة المستشفى المركزي وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .

تلقى مدير أمن سوهاج إخطارًا من مساعده لفرقة الشرق يفيد تلقي مركز شرطة دار السلام بلاغًا من الأهالي بإنتحار شخص داخل غرفته بمنزله دائرة المركز .

إنتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز لمحل الواقعة وبالفحص تبين وجود جثة "حماده . ا . ح . ف" 29 سنة عامل بأجر ويقيم بذات الناحية تتدلى من جنش سقف غرفته بالطابق الأول علوي بمنزله يرتدي كامل ملابسه وبمناظرتها تبين وجود سحجة دائرية غير مكتملة حول الرقبة .

وبسؤال كلا من :- شقيقه "سامي . ا . ح . ف" 25 سنة نقاش ونجل عمه "حسني . ص . ح . ف" 57 سنة عامل زراعي ويقيمان بذات الناحية قررا بمضمون ما تقدم وأضافا بأن المذكور أقدم على الإنتحار عن طريق ربط رقبته بحبل وتعليقه بسقف الغرفة وعللا ذلك لمروره بحالة نفسية سيئة بسبب خلافات عائلية ولم يتهما أحداً بالتسبب فـي ذلك، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات .