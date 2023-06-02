الزراعة تحذر من عاصفة قوية بعد صلاة الجمعة

حذر الدكتور محمد فهيم، مستشار وزير الزراعة، ورئيس مركز معلومات تغير المناخ في وزارة الزراعة، المواطنين من طقس اليوم الجمعة، قائلًا: ما يحدث حاليًا من تقلبات جوية هو شيء كبير في ظل الأجواء المناخية الصعبة.

الرياح الجنوبية:

كما أنه لا تزال الرياح الجنوبية إلى جنوبية غربية للرياح المحملة للأتربة متواجدة، وستبدأ العاصفة، بعد قليل، بشكل خفيف، على أن تبدأ حدتها في وقت الظهيرة بعد صلاة الجمعة.

وأكد مستشار وزير الزراعة، في بث مباشر له على صفحته الرسمية بفيس بوك، أن المناطق المعرضة للعواصف المحملة بالأتربة هي غرب القاهرة والجيزة، وبعدها يحدث انتقال للسرعات العالية للرياح.

قوة العاصفة عالية:

عقب صلاة الجمعة ستكون قوة العاصفة عالية على وسط وشرق الدلتا، أما العين السخنة والسويس والإسماعيلية وبورسعيد، ستصل لهم العاصفة على العصر، وستضمحل العاصفة على الساعة 6 مساءً.

عاصفة قوية اليوم:

أشار الدكتور فهيم إلى أننا ما زلنا في فصل الربيع، ولم نبدأ في فصل الصيف، وأن الصيف رغم صعوبته في الحرارة إلا أنه لا يوجد به تقلبات جوية، وأغلب التقلبات في الربيع.

انكسار الموجة:

أكد مستشار وزير الزراعة، أنه بعد 20 يومًا سيبدأ فصل الصيف، وسيكون عبارة عن موجات حرارة طويلة ثم انكسار الموجة، وتسجيل موجة أخرى تؤدي لارتفاع في درجات الحرارة حتى شهر 10.

وأوضح الدكتور فهيم، أن أعلى درجات حرارة تم تسجيلها هي في فصل الربيع وليس في الصيف، وفصل الربيع أصبح متقلبًا بفعل التغيرات المناخية، لأنه يلتقي فيه كذا منخفض جوي، مثل منخفض الهند الموسمي، والسودان، وشرق بحر المتوسط، وأحيانًا تتلاقى جميع هذه المنخفضات.

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 40 24

العاصمة الإدارية 40 24

6 أكتوبر 40 25

بنهــــا 40 24

دمنهور 39 23

وادي النطرون 40 24

كفر الشيخ 38 23

المنصورة 38 24

الزقازيق 40 24

شبين الكوم 40 24

طنطا 38 23

دمياط 35 21

بورسعيد 35 22

الإسماعيلية 40 24

السويس 38 24

العريش 40 21

رفح 40 20

رأس سدر 40 26

نخل 38 18

كاترين 32 14

الطور 38 26

طابا 36 24

شرم الشيخ 40 28

الإسكندرية 33 20

العلمين الجديدة 32 20

مطروح 25 18

السلوم 27 19

سيوة 32 23

رأس غارب 39 26

الغردقة 38 27

سفاجا 38 26

مرسى علم 39 28

شلاتين 36 25

حلايب 33 28

أبو رماد 34 25

رأس حدربة 35 25

الفيوم 41 25

بني سويف 41 25

المنيا 42 26

أسيوط 42 25

سوهاج 41 26

قنا 42 27

الأقصر 42 27

أسوان 43 28

الوادي الجديد 42 28

أبوسمبل 43 27