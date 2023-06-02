نصائح هامة للمواطنين لمواجهة الطقس السيئ خلال الـ24 ساعة المقبلة

وجهت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بعض النصائح للمواطنين خلال الـ24 ساعة المقبلة نظرًا لموجة الطقس الحار التي تشهدها البلاد خلال هذه الفترة نتيجة تأثرها بمنخفض حراري "خماسيني"، يصاحبه رياح جنوبية غربية نشطة تعمل على رفع درجات الحرارة وإثارة الرمال والأتربة على أغلب الأنحاء.

وتضمنت النصائح عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس وخاصة في ساعات الذروة من الـ12 ظهرًا إلى 4 عصرًا، والإكثار من تناول السوائل الباردة والمياه، وارتداء الملابس القطنية والفضفاضة، وارتداء الكمامات أثناء الخروج ولاسيما أصحاب الأمراض الجيوب الأنفية وحساسية الصدر.



وذكرت الهيئة، أن هناك فرصًا لسقوط الأمطار الرعدية على السواحل الشمالية الغربية والصحراء الغربية والوجه البحري قد تمتد على مناطق من القاهرة الكبرى، فضًلا عن نشاط للرياح على كافة الأنحاء تكون مثيرة للاتربة والرمال على الصحراء الغربية والقاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الغربية ومدن القناة وشمال الصعيد.

أوضحت، أن هناك ارتفاع كبير في درجات الحرارة خلال 24 ساعة المقبلة حيث تكون الأجواء شديدة الحرارة على كافة الأنحاء وتتجاوز درجات الحرارة 40 درجة علي بعض المناطق كما ترتفع درجات الحرارة ليلا أيضًا.



وجاءت درجات الحرارة كالآتي:

درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 24 والعظمى 35

درجات الحرارة فى العاصمة الإدارية الصغرى 24 والعظمى 35

درجات الحرارة فى بنها الصغرى 24 والعظمى 35

درجات الحرارة فى دمنهور الصغرى 23 والعظمى 34

درجات الحرارة فى وادى النطرون الصغرى 25 والعظمى 35

درجات الحرارة فى كفر الشيخ الصغرى 20 والعظمى 33

درجات الحرارة فى المنصورة الصغرى 22 والعظمى 33

درجات الحرارة فى الزقازيق الصغرى 24 والعظمى 35

درجات الحرارة فى شبين الكوم والصغرى 24 والعظمى 35

درجات الحرارة فى طنطا الصغرى 22 والعظمى 33

درجات الحرارة فى دمياط الصغرى 20 والعظمى 29

درجات الحرارة فى بورسعيد الصغرى 20 والعظمى 29

درجات الحرارة فى الإسماعيلية الصغرى 24 والعظمى 35

درجات الحرارة فى السويس الصغرى 24 والعظمى 35

درجات الحرارة فى العريش الصغرى 21 والعظمى 30

درجات الحرارة فى سانت كاترين الصغرى 12 والعظمى 28

درجات الحرارة فى شرم الشيخ الصغرى 26 والعظمى 35

درجات الحرارة فى الإسكندرية الصغرى 22 والعظمى 32

درجات الحرارة فى مطروح الصغرى 21 والعظمى 29

درجات الحرارة فى السلوم الصغرى 20 والعظمى 33

درجات الحرارة فى سيوة الصغرى 25 والعظمى 39

درجات الحرارة فى الغردقة الصغرى 26 والعظمى 35

درجات الحرارة فى مرسى علم الصغرى 26 والعظمى 36

درجات الحرارة فى شلاتين الصغرى 26 والعظمى 36

درجات الحرارة فى حلايب الصغرى 28 والعظمى 31

درجات الحرارة فى الفيوم الصغرى 25 والعظمى 35

درجات الحرارة فى بنى سويف الصغرى 25 والعظمى 36

درجات الحرارة فى المنيا الصغرى 23 والعظمى 37

درجات الحرارة فى أسيوط الصغرى 24 والعظمى 38

درجات الحرارة فى سوهاج الصغرى 25 والعظمى 39

درجات الحرارة فى قنا الصغرى 26 والعظمى 39

درجات الحرارة فى الأقصر الصغرى 26 والعظمى 40

درجات الحرارة فى أسوان الصغرى 27 والعظمى 40

درجات الحرارة فى الوادى الجديد الصغرى 25 والعظمى 40