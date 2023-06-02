الأرصاد تكشف موعد استقرار حالة الطقس (فيديو)

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ البلاد شهدت رياحًا مثيرة للرمال والأتربة وارتفاعًا ملحوظًا في درجات الحرارة وسقوط أمطار متفاوتة الشدة في أغلب المحافظات، مع وجود فرص أمطار خفيفة تكون رعدية على بعض الأماكن من السواحل الشمالية والوجه البحري وقد تمتد فرص ضعيفة وخفيفة لمناطق من القاهرة الكبرى.

غدًا السبت سيشهد استقرارًا في الحالة الجوية

وأضافت “غانم” أن غدًا السبت سيشهد استقرارًا في الحالة الجوية حيث تؤثر علينا كتل هوائية شمالية قادمة من على البحر المتوسط ولن تكون هناك أي أتربة أو رمال مثارة.

وأوضحت أت اليوم سيشهد استمرار تأثرنا بالكتل الهوائية الجنوبية الصحراوية، وسيستمر الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية، والعظمى اليوم على القاهرة الكبرى ستكون 40 درجة مئوية نهارا.

سنشعر اليوم بالأجواء شديدة الحرارة على أغلب محافظات الجمهورية

وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية: “سنشعر اليوم بالأجواء شديدة الحرارة على أغلب محافظات الجمهورية خلال فترات النهار، وسنلاحظ اليوم أيضا فترات سطوع أشعة الشمس، وخلال فترات الليل مع غياب أشعة الشمس سيكون هناك انخفاض في درجات الحرارة”.

وواصلت حديثها، قائلة: “سنستمر اليوم في التقلبات الجوية وموجة ارتفاع درجات الحرارة ونشاط الرياح، حيث من المتوقع أن يستمر نشاط الرياح بسرعات تتراوح بين 30 إلى 40 كم على الساعة في أغلب محافظات شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد وسيناء ومدن القناة وقد تؤدي إلى انخفاض في الرؤية الأفقية”.

أكثر المتضررين من العاصفة الترابية التي تتعرض لها البلاد مرضى حساسية الصدر

وعقب الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بطب قصر العيني، على حالة الطقس السيئة قائلًا: “أكثر المتضررين من العاصفة الترابية التي تتعرض لها البلاد، مرضى حساسية الصدر وانا بخاف عليهم جدًا من التراب".

وأضاف “موافي” أن العاصفة الترابية تتسبب في مشاكل كبيرة في الرئة، موضحًا: “عندنا نوعين من الحبيبات اللي ممكن تدخل جوة الرئة نوع كبير وآخر صغير والاتنين مفيش منهم أية مشكلة".

وتابع أستاذ الحالات الحرجة بطب قصر العيني: "الحبيبات الصغيرة هتمشي مع الدم ويتعامل معاه الجهاز المناعي، والحبيبات الكبيرة هطترد بالكحة لكن الأخطر المتوسطة واللي ممكن تعمل تليف في الرئة".