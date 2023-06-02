الجمعة 02 يونيو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

قطع المياه عن بعض المناطق بالقاهرة اليوم

قطع المياه
قطع المياه

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، قطع المياه عن مناطق ( المرج الغربية ومتفرعاتها - المرج الشرقية ومتفرعاتها - المرج الجديدة ومتفرعاتها - مدينة الخصوص - عزبة النخل الشرقية ومتفرعاتها - شارع عين شمس ومتفرعاته التابع لمنطقة المرج)، وذلك اعتبارًا من الساعة 10 مساء اليوم الجمعة الموافق 2/6/2023، وحتى الساعة 6 صباح غدٍ السبت الموافق 3/6/2023.

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قطع المياه عن المنطقة الصناعية ببياض العرب في بني سويف

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غداً الخميس.. قطع المياه عن قرى دكرنس بالدقهلية

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قطع المياه عن 3 قرى بمركز أهناسيا ببنى سويف

 تعديل مسار خط المياه 

وأرجعت الشركة سبب الانقطاع نظراً لاعمال تعديل مسار خط المياه قطر ۱۰۰۰مم بمدينة الخصوص لتنفيذ أحد المشاريع.

 فترة الإنقطاع

وتهيب الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات بالأماكن المشار إليها تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الإنقطاع، وقد قامت الشركة بالدفع بسيارات مياه صالحة للشرب توزع مجاناً بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يتم الاتصال بالخط الساخن ١٢٥ أو التواصل عبر خدمة الواتس آب على رقم ٠١٢٠٦٦٦٥١٢٥.

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الجريدة الورقية