قطع المياه عن بعض المناطق بالقاهرة اليوم

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، قطع المياه عن مناطق ( المرج الغربية ومتفرعاتها - المرج الشرقية ومتفرعاتها - المرج الجديدة ومتفرعاتها - مدينة الخصوص - عزبة النخل الشرقية ومتفرعاتها - شارع عين شمس ومتفرعاته التابع لمنطقة المرج)، وذلك اعتبارًا من الساعة 10 مساء اليوم الجمعة الموافق 2/6/2023، وحتى الساعة 6 صباح غدٍ السبت الموافق 3/6/2023.

تعديل مسار خط المياه

وأرجعت الشركة سبب الانقطاع نظراً لاعمال تعديل مسار خط المياه قطر ۱۰۰۰مم بمدينة الخصوص لتنفيذ أحد المشاريع.

فترة الإنقطاع

وتهيب الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات بالأماكن المشار إليها تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الإنقطاع، وقد قامت الشركة بالدفع بسيارات مياه صالحة للشرب توزع مجاناً بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يتم الاتصال بالخط الساخن ١٢٥ أو التواصل عبر خدمة الواتس آب على رقم ٠١٢٠٦٦٦٥١٢٥.