قطع المياه عن 3 قرى بمركز أهناسيا ببنى سويف

قطع المياه بمركز اهناسيا لتطهير محطة براوة

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف أنه تقرر قطع المياه عن قرى براوة دير براوة منشية الحاج مركز اهناسيا غداً الثلاثاء 30 مايو الجاري،لمدة 12 ساعة من 8 صباحا حتى 8 مساء وذلك للقيام بأعمال التطهير الدورية بمحطة براوة

وتتقدم الشركة باعتذارها عن قطع المياه خلال الفترة المذكورة بسبب أعمال التطهير اللازمة بالمحطة لضمان انتظام تقديم الخدمة مناشدة المواطنين وأصحاب المخابز وكافة المنشآت الحيوية تدبير إحتياجاتهم الأساسية من المياه خلال تلك الفترة ومنوهة عن قيامها بتدبير سيارات مياه شرب نقية عند الحاجة إليها مع التأكيد على الاتصال من أى تليفون أرضى على الخط الساخن (125) حال وجود شكوى في هذا الشأن.

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