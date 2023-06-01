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الخميس 01 يونيو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

المحـافظـات

قطع المياه عن المنطقة الصناعية

قطع المياه عن المنطقة الصناعية ببياض العرب في بني سويف

محطة مياه الشرب والصرف
محطة مياه الشرب والصرف الصحي

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، أنه تقرر قطع المياه عن المنطقة الصناعية ببياض العرب  لمدة 8 ساعات اعتباراً  من  8  صباح غد الجمعة 2  يونيو الجاري وحتى الساعة 4 عصر الجمعة، وذلك بسبب أعمال الصيانة بمحطة رفع الصرف الصحي الرئيسية بالمنطقة الصناعية  مما يستلزم توقف محطة المياه بالمنطقة.

وتتقدم الشركة باعتذارها عن قطع المياه خلال الفترة المذكورة بسبب أعمال الصيانة اللازمة بالمحطة لضمان انتظام تقديم الخدمة، مناشدة المواطنين وأصحاب المخابز وكل المنشآت الحيوية تدبير احتياجاتهم الأساسية من المياه خلال تلك الفترة ومنوهة عن قيامها بتدبير سيارات مياه شرب نقية عند الحاجة إليها مع التأكيد على الاتصال من أى تليفون أرضى على الخط الساخن (125) حال وجود شكوى في هذا الشأن.

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DSC_0172
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FB_IMG_1685610398868
الجريدة الورقية