قطع المياه عن المنطقة الصناعية ببياض العرب في بني سويف

قطع المياه عن المنطقة الصناعية

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، أنه تقرر قطع المياه عن المنطقة الصناعية ببياض العرب لمدة 8 ساعات اعتباراً من 8 صباح غد الجمعة 2 يونيو الجاري وحتى الساعة 4 عصر الجمعة، وذلك بسبب أعمال الصيانة بمحطة رفع الصرف الصحي الرئيسية بالمنطقة الصناعية مما يستلزم توقف محطة المياه بالمنطقة.

وتتقدم الشركة باعتذارها عن قطع المياه خلال الفترة المذكورة بسبب أعمال الصيانة اللازمة بالمحطة لضمان انتظام تقديم الخدمة، مناشدة المواطنين وأصحاب المخابز وكل المنشآت الحيوية تدبير احتياجاتهم الأساسية من المياه خلال تلك الفترة ومنوهة عن قيامها بتدبير سيارات مياه شرب نقية عند الحاجة إليها مع التأكيد على الاتصال من أى تليفون أرضى على الخط الساخن (125) حال وجود شكوى في هذا الشأن.

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