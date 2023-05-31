غداً الخميس.. قطع المياه عن قرى دكرنس بالدقهلية

أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، أنه سيتم قطع المياه غدا الخميس عن عدد من قري مركز دكرنس من الساعة 9 صباحا حتي 3 مساء؛ لاجراء اعمال صيانة علي خط بولي ايثلين 630 مللي ميت فارس عرب زيدان.

جاءت تصريحات محافظ الدقهلية، بناءاً على التقرير الذى ورد من شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالدقهلية في هذا الشأن حيث يتم تنفيذ اعمال الصيانة اللازمة علي الخط المذكور في المدة المشار اليها..

وأوضح التقرير، أن القري المتأثرة بانقطاع المياة بمركز دكرنس هي المحمودية وعرب زيدان ومنشأة عبد الرحمن والربيعات

ووجه مختار، الدكتورة آمال بركات رئيس مركز ومدينة دكرنس للتنسيق مع مسئولى شركة مياة الشرب والصرف الصحي لسرعة إنهاء أعمال الصيانة المذكورة وعودة المياه مرة اخرى كالمعتاد حرصا على توفير مطالب واحتياجات المواطنين، مشدداً على أهمية إتباع الاصول الهندسية والفنية الواجبة في تنفيذ أعمال الصيانة المشار اليها.

وأهابت محافظة الدقهلية بالمواطنين قاطني نطاق الوحدات المحلية والقري المذكورة وكذا الهيئات والمصالح والمستشفيات والمخابز الواقعة في نطاقها ضرورة العمل باتخاذ مايلزم لتوفير إحتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الانقطاع.