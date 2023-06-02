براءة البلوجر لوشا من تهمة خطف أحد الأطفال وابتزاز والدته

قضت محكمة جنايات الجيزة، ببراءة البلوجر محمد عبدالحميد الشهير بلوشا، على خلفية الحكم الصادر ضده في وقت سابق بالحبس لمدة 10 سنوات، عقب اتهامه في قضية خطف أحد الأطفال وابتزاز والدته.

وتعود البداية إلى تمكن الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض على محمد عبدالحميد، الشهير بلوشا، الذي يبلغ من العمر 36 عامًا، في إحدى الدوريات عقب تبين أنه هارب من تنفيذ حكمًا قضائيًا قد صدر ضده في وقت سابق، على خلفية اتهامه في قضية قتل.

وأوضحت التحريات، أن أحد المتهمين على علاقة بوالدة الطفل المختطف، وعلمه بإرثها من زوجها المتوفى فظهرت لديه فكرة الاستيلاء على أموالها وعلى أموال أطفالها القصر، إذ قام بالاتفاق مع باقي المتهمين على خطف الطفل، وطلب فدية مالية نظير إطلاق صراحه، إذ تلاقت أفكارهم الشيطانية فيما بينهم، إذ أقدم المتهم الأول محمود عبدالحميد على اصطحاب المدعوة منى فتحي وابنها من مدينة الإسكندرية بناءً على طلبها لإجراء بعض الأعمال بشقتها، وهناك استغل تلك الفرصة للتواصل مع المتهمين لتنفيذ خطتهم وأثناء سيرهم وعودتهم بالسيارة الخاصة بالمجني عليها قيادته وبالوصول إلى الطريق السياحي الجديد دائرة القسم، قام بالتوقف بها بجانب الطريق، إذ قاما باقي المتهمين مستقلين سيارة ملاكي ماركة بي إم دابليو زرقاء اللون بالتوقف أمام المجني عليهما.