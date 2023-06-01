تعليق نقابة الموسيقيين على ملابس أحمد سعد المثيرة للجدل.. فيديو

علق الدكتور محمد عبدالله، المتحدث باسم نقابة الموسيقيين، على ارتداء المطرب أحمد سعد ملابس شفافة خلال حفله في جدة، والذي أثار جدلًا واسعًا خلال الأيام الماضية.

وقال إن الملابس الشفافة لم تلق قبول الجمهور وبالتالي النقابة كجزء من المجتمع ترفض الخروج عن الأعراف والتقاليد وهناك ثوابت، متابعًا: “نحن فخورين ونتشرف بتمثيل المطرب أحمد سعد لمصر في جميع المحافل الدولية”.

وأوضح أن المطرب أحمد سعد أحيا حفل ابن ملك الأردن بعد واقعة حفله في جدة وكان زيه منضبطًا، مشيرًا إلى النقابة ليست سيفًا مسلطًا على رقبة الأعضاء بقدر اهتمامها برعاية مصالحهم.

وأوضح أنه عند مثوله للتحقيق سوف يتم لفت انتباهه لضرورة مراعاة اختيار إطلالات التي تناسب الأعراف والتقاليد الشرقية.

رسالة شديدة اللهجة لمؤدي المهرجانات:

ووجه رسالة شديدة اللهجة لجميع مؤدي المهرجانات المتأخرين عن سداد رسوم الحفلات المقررة عليهم للنقابة، قائلًا إنه لن تقام أية حفلات لأي مؤدي مهرجانات لم يسدد رسوم الحفلات، وسيجري منعهم من صعود المسرح.

أحمد سعد يثير الجدل:



أثار المطرب أحمد سعد جدلًا كبيرًا على وسائل التواصل الاجتماعي بسبب إطلالته الجديدة والمختلفة عن ما اعتاد عليه الجمهور خلال حفله في موسم جدة 2023 بالمملكة العربية السعودية، فقد ارتدى سعد حلقة فضية وقميصًا بأكمام شفافة باللون الأسود.

وقدم سعد خلال الحفل مجموعة متنوعة من أغانيه القديمة والحديثة التي يحبها ويتفاعل معها الجمهور، منها "عليكي عيون" و"إيه اليوم الحلو ده" و"سألت نفسي كتير".

نشر الفنان أحمد سعد صورًا مع شقيقه الفنان عمرو سعد على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وقد ظهر الشقيقان في الصور وهما يرتديان ملابس الإحرام، وخلفهما الكعبة المشرفة، إذ كانا يؤديان مناسك العمرة في المملكة العربية السعودية.

كان قدم المطرب أحمد سعد مؤخرًا، أغنية بعنوان “منستهوش”، ضمن أحداث مسلسل الأجهر للفنان عمرو سعد، الذي عرض في الموسم الرمضاني الماضي 2023.

كما طرح المطرب أحمد سعد مؤخرًا أغنيته بعنوان «قادر أكمل»، عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، تزامنًا مع عيد الحب، الذي يوافق 14 فبراير.

جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة “الحدث اليوم”، الخميس.