سقوط مئذنة مسجد بالقليوبية والمتهم العاصفة الترابية

سقطت مئذنة أحد المساجد بمدينة القناطر الخيرية بالقليوبية، نتيجة العاصفة الترابية، الشديدة التي ضربت البلاد، ولم يسفر الحادث عن وقوع أي خسائر في الأرواح.

العاصفة الترابية

وأصيب أهالي مدينة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، بحالة من الزعر، نتيجة سقوط المئذنة، وعدد من الأشجار وأعمدة الإنارة، بسبب العاصفة الترابية.

تحركات الوحدة المحلية

ودفعت الوحدة المحلية بمركز ومدينة القناطر الخيرية على الفور، بالمعدات اللازمة للتعامل للتعامل مع تلك الحالات وتم تثبيت الأعمدة المائلة ورفع الأشجار من الطرق.

سقطت لافتة إعلانية بالقاهرة الجديدة؛ بسبب العاصفة الترابية، وموجة الطقس السيء التي تضرب البلاد.

ويكثف رجال المرور جهودهم، لإزالة اللافتة وتسيير الحركة المرورية وتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أي كثافات مرورية متوقعة.



وفي وقت سابق سقطت لافتة إعلانات ضخمة أعلى كوبري أكتوبر، ما تسبب في توقف تام للحركة المرورية في الاتجاهين.

وعلى الفور توجهت الإدارة العامة لمرور القاهرة، إلى كوبرى 6 أكتوبر أعلى مناطق رمسيس ووسط البلد، بالتزامن مع سقوط لوحة إعلانات ضخمة على الكوبري في اتجاه القادم من المهندسين إلى العباسية ومدينة نصر شرق وشمال القاهرة، وقدمت كل الخدمات المرورية اللازمة للسيطرة على الأمر.

ودفعت الإدارة العامة لمرور القاهرة الأوناش لرفع لافتة الإعلانات التي سقطت أعلى مناطق رمسيس في اتجاه مدينة نصر نتيجة للرياح القوية والأحوال الجوية السيئة التي شهدتها البلاد خلال الدقائق الماضية، حيث تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بسقوط لوحة إعلانات ضخمة أعلى كوبري أكتوبر.