انفوجراف.. جهود مديريات الزراعة والطب البيطري في أسبوع

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والمكتب الاعلامي للوزارة، العدد رقم ٩٥ من اصدار: "الزراعة في كل مصر" بالانفوجراف والفيديو، يوضح الجهود والانشطة التي تقوم بها مديريات الزراعة والطب البيطري بمحافظات الجمهورية خلال الفترة من ٢٣ وحتى ٢٩ مايو الجاري.

محافظة الجيزة

وخلال هذا الاسبوع، شنت مديرية الطب البيطري بمحافظة الجيزة، حملات على أسواق اللحوم، حيث تم ضبط 2 طن 637 كجم لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية واسماك غير صالحة للاستهلاك الأدمي، كما نفذت حملات الرش الخارجي للحيوانات لدى المربين لمكافحة الطفيليات الخارجية لمكافحة الأمراض المنقولة بالحشرات، حيث تم رش 980 رأس ماشية بقرى منشاة كاسب وزاوية دهشور بمركز البدرشين، كما تفقد مسئولو مديرية الزراعة بمحافظة القليوبية، صوامع بنها، لمتابعة عمليات توريد القمح، كما تم تنفيذ ندوه ارشادية حول دوده الحشد الخريفية، كما تم اختتام الدورة التدريبية حول المشروعات الصغيرة الخاصة بالمرأة المعيلة وذلك بمعمل الصناعات الغذائية.

محافظة المنوفية

فيما استضافت مديرية الزراعة بمحافظة المنوفية، قافلة كليه الزراعة جامعه المنوفية والتي استهدفت مهندسي الارشاد ورؤساء الوحدات والجمعيات الزراعية والمزارعين، كما تم ازالة عدد (6) حالات تعدي على الاراضي الزراعية، كما اطلقت إدارة مكافحة القوارض بالمديرية حملة جديدة لمكافحة ومقاومة الفئران، بعد حصاد محصول القمح وقبل زراعة المحاصيل الصيفية، كما نظمت مديرية الطب البيطري بمحافظة الشرقية قافلة بيطرية علاجية مجانية بمركز كفر صقر، ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة وتم من خلالها تقديم كافة الخدمات البيطرية، كما شنت حملة تفتيشية على عيادات و معارض بيع الأدوية البيطرية و سيارات توزيع الأدوية بمركزي بلبيس و الحسينية حيث تم ضبط ٦٨٦ عبوة دواء بيطري مخالف و ٣٦ ألف جرعة تحصين دواجن منتهية الصلاحية.

البحيرة

وأعلنت مديرية الزراعة بمحافظة البحيرة، مواصلة حملاتها لازالة التعديات على الاراضي الزراعية، للحفاظ على الرقعة الزراعية، بمركزي: كفر الدوار، المحمودية، كما عقدت مديرية الزراعة بمحافظة الإسكندرية مؤتمر المحاصيل الصيفية بمقر المراقبة العامة للتعاونيات بحضور المزارعين بالمنطقة، كذلك شاركت مديرية الزراعة ومديرية الطب البيطري بمحافظة مطروح في احتفالية تسليم عدد ١٢٠ من الكباش البرقي المحسنة لعدد ١٢٠ من المربين وذلك بمركز التنمية المستدامة لموارد مطروح.

بورسعيد

فيما واصلت مديرية الزراعة بمحافظة بورسعيد، متابعة عمليات توريد القمح لصوامع وشون المحافظة، كما تم متابعة الزراعات الصيفية: القطن والأرز وعباد الشمس، كذلك الاستعداد لحملة مكافحة القوارض عقب حصاد المحاصيل الشتوية، كما تم توقيع بروتوكول تعاون بين المديرية ونقابة الأطباء البيطريين في مجال المنتجات الزراعية ذات الاصل الحيواني،كما افتتحت مديرية الطب البيطري بمحافظة البحر الأحمر مجزر رأس غارب وذلك بعد تطويره،.كذلك أطلقت مديرية الطب البيطري بمحافظة شمال سيناء قافلة بيطرية مجانية بمدينة الحسنة حيث تم الكشف والتشخيص وعلاج عدد كبير من الأغنام والماعز ما بين التهابات رئوية وضعف عام وتم تقديم الإرشادات البيطرية وتوعية المربين.

جنوب سيناء

كما شاركت مديرية الزراعة بجنوب سيناء، في فاعليات مؤتمر اتحاد بنوك التنمية الأفريقية بشرم الشيخ وزراعة نخيل بحديقة السلام بمشاركة زوجات السفراء ورؤساء البنوك الأفريقية، كما تم متابعة الزراعات المختلفة بمدينة أبو زنيمة ومتابعة الشتلات التي تم توزيعها من خلال مبادرة رئيس الجمهورية ١٠٠مليون شجرة، فضلا عن المرور على المزارعين بطور سيناء ورأس سدر لحثهم على أهمية توريد القمح، كما تم أيضا متابعة الزراعات بالوحدة البستانية بالمديرية،كذلك صلت مديرية الزراعة بمحافظة اسيوط المرور على مراكز تجميع القمح والصوامع، لمتابعة عمليات التوريد، كما تم عقد لقاء جماهيري بمزارعي البداري لحث المزارعين على مواصلة توريد الاقماح.

وأعلنت مديرية الطب البيطري بمحافظة الأقصر، استمرار تنفيذ أعمال التأمين على الثروة الحيوانية والترقيم والتسجيل والتحصين للحيوانات المؤمن عليها، وذلك من خلال تشكيل عدة لجان طبية بيطرية، كما قامت مديرية الزراعة بمحافظة اسوان بمرافقة اللواء أشرف عطية محافظ أسوان خلال الزيارة الميدانية لمطاحن وصوامع أسوان للتأكد من استقبال كافة الشحنات والكميات التي يتم توريدها من القمح المحلي.

مركز المعلومات الصوتية والمرئية

يذكر أن مركز المعلومات الصوتية والمرئية، والمكتب الاعلامي للوزارة، يصدران الجمعة من كل اسبوع، انفوجرافا وفيديو باسم: الزراعة في اسبوع، لالقاء الضوء على ملخص ما تم من انشطة وجهود، بكافة القطاعات والهيئات، التابعة للوزارة، فضلا عن انفوجراف وفيديو كل ثلاثاء باسم: الزراعة في كل مصر، حول انشطة وجهود القطاع الزراعي، بالمحافظات المختلفة، كما أصدر المركز مؤخرا، سلسلة دليل خدمات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والذي يلقي الضوء على الخدمات التي تقدمها الوزارة للمزارع والمربي، كذلك اصدار ارقام في الزراعة، الذي يلقى الضوء على انجازات القطاع الزراعي بالارقام، فضلا عن اصداره الاخير MALR مجلة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ، الالكترونية الشهرية، الزراعية المتخصصة الاخبارية والمتنوعة.