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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

مطار سوهاج الدولي يحصل علي شهادة الايزو الدولية (ISO 9001-2015)

المهندس محمد سعيد
المهندس محمد سعيد محروس

حصل مطار سوهاج الدولي علي شهادة الايزو الدولية (ISO 9001-2015) و المعتمدة من هيئة القياسات العالمية بواسطة الشركة المانحة SGS المتخصصة في مجال تطبيق معايير أنظمة السلامة والجودة الشاملة .

وهنأ المهندس محمد سعيد محروس رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية العاملين بمطار سوهاج الدولي و الشركة المصرية للمطارات بهذه الشهادة و التي تأتي تطبيقا لسياسات وزارة الطيران المدني بالارتقاء بكافة الخدمات المقدمة للعملاء والمسافرين بجميع المطارات المصرية في سبيل دعم و زيادة اعداد السائحين، و صرح سيادته  أن تلك الشهادة تعد اعترافا بتطبيق مطار سوهاج الدولي لأسس و مبادئ الجودة الشاملة وفق خطط تطوير منظومة المطارات المصرية.

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جدير بالذكر أن نظام إدارة الجودة آيزو 9001 يساعد  على مراقبة مستوى الجودة وإدارة العمليات و يعد من أكثر معايير إدارة الجودة انتشاراً في العالم، كما أنه يساعد على تطوير آلية أداء الأعمال في مختلف المجالات.

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