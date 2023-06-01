مطار سوهاج الدولي يحصل علي شهادة الايزو الدولية (ISO 9001-2015)

حصل مطار سوهاج الدولي علي شهادة الايزو الدولية (ISO 9001-2015) و المعتمدة من هيئة القياسات العالمية بواسطة الشركة المانحة SGS المتخصصة في مجال تطبيق معايير أنظمة السلامة والجودة الشاملة .

وهنأ المهندس محمد سعيد محروس رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية العاملين بمطار سوهاج الدولي و الشركة المصرية للمطارات بهذه الشهادة و التي تأتي تطبيقا لسياسات وزارة الطيران المدني بالارتقاء بكافة الخدمات المقدمة للعملاء والمسافرين بجميع المطارات المصرية في سبيل دعم و زيادة اعداد السائحين، و صرح سيادته أن تلك الشهادة تعد اعترافا بتطبيق مطار سوهاج الدولي لأسس و مبادئ الجودة الشاملة وفق خطط تطوير منظومة المطارات المصرية.

جدير بالذكر أن نظام إدارة الجودة آيزو 9001 يساعد على مراقبة مستوى الجودة وإدارة العمليات و يعد من أكثر معايير إدارة الجودة انتشاراً في العالم، كما أنه يساعد على تطوير آلية أداء الأعمال في مختلف المجالات.