توفير 1000 منزل ذكي في مصر العام الحالي

أكد سيف الدمرداش، نائب رئيس شركة شنايدر إلكتريك للقطاع السكني والتوزيع، أن الشركة لديها خطة طموحة من أجل تعميم تجربة المنازل الذكية، تبدأ باستهداف توفير 1000 منزل ذكي على الأقل في مصر خلال عام 2023.

أضاف الدمرداش أنه من خلال إطلاق مفهموم منازل المستقبل Homes of The Future في مصر، تستهدف الشركة أن تكون حلول وخدمات المنازل الذكية في متناول الجميع مع تحقيق سهولة الاستخدام وبتكلفة تناسب احتياجات المستهلكين وفقاً لأولولياتهم، خصوصًا في ظل التوجه الحكومي الذي تتبناه مصر حاليا من خلال السعي نحو بيئة نظيفة، لتحقيق استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة حتى عام 2035، حيث ينتج القطاع السكني 20% من الانبعاثات الكربونية حول العالم، وهدفنا الاستيراتيجي داخل الشركة مساعدة النظام العالمي في الوصول إلى صفر كربون، عن طريق الحلول والتقنيات التي تقدمها الشركة.

نظمت شنايدر إلكتريك، حدث بعنوان "منازل المستقبل –Homes of The Future" لمشاركة أحدث الحلول التكنولوجية للشركة في مجال المنازل الذكية ورؤيتها لنمو هذا القطاع الحيوي في السوق المصري. يأتي تنظيم هذه الفعالية تماشياً مع توجه الحكومة المصرية للتوسع في بناء المدن الذكية التي تعتمد على الطاقة المتجددة والمنازل الذكية المدعومة بالتكنولوجيا للعمل على ترشيد استهلاك الطاقة والمساهمة في خفض الانبعاثات الكربونية وتعزيز الجهود نحو تحقيق الاستدامة.