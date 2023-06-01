Ryan Gosling.. رايان جوسلينج يرد على منتقدي فيلم باربي

رد الممثل الكندي رايان جوسلينج، على عددًا من منتقديه بسبب تجسيده لدور كين، في فيلم باربي الجديد، نظرًا لفارق السن بينه وبين من هذه الشخصية.



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الممثل الكندي رايان جوسلينج يرد على منتقديه بسبب فيلم باربي



الممثل الكندي رايان جوسلينج يرد على منتقديه بسبب فيلم باربي







وواجه ريان جوسلينج، انتقادات حادة فى إبريل، بعد إصدار أول مقطع الدعائي للفيلم، وتقديم دور البطولة أمام مارجو روبي، التي تمثل باربي.



ريان جوسلينج يواجه انتقادات بعد عرض المقطع الدعائي لباربي

جوسلينج ردًا على المشككين: هناك العديد من كين للعب معهم





قال جوسلينج، في مقابلة جديدة مع GQ، ردًا على هؤلاء المشككين: أود أن أقول، إذا كان الناس لا يريدون اللعب مع كين الخاص بي ، فهناك العديد من كين للعب معهم .





جوسلينج ردًا على المشككين: هناك العديد من كين للعب معهم



وعلق جوسلينج، على الانتقادات التي واجهها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قائلًا: أعتقد أن هذا الخطاب مضحك بالنظر إلى وظيفة كين على الشاطئ وأن الجميع كان على ما يرام مع ذلك ، بالنسبة له في الحصول على وظيفة لا شئ، لكن فجأة ، يبدو الأمر وكأنه ، لا ، لقد اهتممنا بكين طوال الوقت. لا ، لم تفعل، لم تفعل أبدًا، أنت لم تهتم أبدًا، إذا كنت تهتم حقًا بكين، فستعرف أن لا أحد يهتم بكين، لذلك ينكشف نفاقك.



رايان جوسلينج



رايان جوسلينج يكشف عن السبب الذي دفعه للتمثيل فى باربي





وكشف ريان جوسلينج، عن العوامل التي دفعته على تولي دور دمية ماتيل الأيقونية في الكوميديا ​​التي أخرجها جريتا جيرويج ، دور الضغط الرئيسي لباربي ، تحدث جوسلينج عن كيفية لعب ابنتيه ، اللتين يشاركهما مع شريكته منذ فترة طويلة إيفا مينديز ، مع دمى باربي وكين.





قال جوسلينج لمنفذ دمية كين الخاصة بابنته ، لقد رأيته ، مثل ، وجهه لأسفل في الأرض بالخارج يومًا ما ، بجانب ليمونة مسحوقة ، مضيفًا أن هذا المنظر ألهمه للتفكير ، "قصة هذا الرجل تحتاج فعلاً أن يقال ، هل تعلم؟.





