مشاجرة تنهي حياة شاب في كرداسة

ألقت الأجهزة الامنية بمديرية أمن الجيزة، القبض على المتهم بقتل شاب خلال مشاجرة في كرداسة بمحافظة الجيزة ، وقد استمع رجال المباحث لأقوال عدد من شهود العيان، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

تفاصيل قتل شاب بمشاجرة كرداسة

كانت البداية بتلقي غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة ، بلاغًا يفيد مقتل أحد الأشخاص نتيجة الاعتداء عليه في كرداسة.

وبانتقال إدارة المباحث إلى محل الواقعة لإجراء المعاينة والتحريات ، وتبين أن المجني عليه تعرض لاعتداء بآلة حادة، على يد آخر تم تحديد هويته، نتيجة خلافات بينهما.

تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وحرر محضر بالواقعة، وجاري تكثيف التحريات لكشف ملابسات الواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

شاب دفع حياته ثمنا للدفاع عن شقيقته بروض الفرج

فيما لقي شاب مصرعه خنقًا ، عقب مشاجرة مع خطيب شقيقته بمنطقة روض الفرج بالقاهرة وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة التي تولت التحقيق.

و بتلقي الأجهزة الأمنية بمديرية امن القاهرة ،بلاغًا من شرطة النجدة مفاده وجود جثة بأحد العقارات بدائرة قسم شرطة روض الفرج، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وعثر على جثة شاب وحول رقبته أثار شنق.

وتبين بإجراء التحريات، على نشوب مشاجرة بين المجنى عليه وخطيب شقيقته بسبب دفاع الضحية عن شقيقته قام على إثرها المتهم بخنق المجنى عليه وشنقه حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، وتم نقل الجثة إلى المشرحة.

وجارى عمل التحريات للوقوف على ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.