سوء الأحوال الجوية.. الأرصاد تكشف طقس غدا الجمعة

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس غدا الجمعة، وقالت، إن سوء الأحوال الجوية سيستمر لغد الجمعة.

واضافت غانم، أن نشاط الرياح المحملة بالأتربة، سيكون على أغلب المحافظات الشمالية ومدن القناة والوجه البحري وشمال وجنوب الصعيد، والسواحل الشمالية وبعض المناطق في القاهرة الكبرى.

وتابع عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، في تصريحات لها،: "سرعة الرياح تجاوزت 55 كيلو متر، بالإضافة إلى سحب رعدية، مما عطل الرؤية الأفقية، طبعال درجات الحرارة ستظل مرتفعة غدا وأمطار خفيفة ورعدية، ومع يوم السبت يختلف الجو وتنخفض درجات الحرارة ومتوقع أن تصل 34 على القاهرة الكبرى، مع توقف الأتربة والرياح".

نصائح هامة

ونصحت مرضى الجيوب الأنفية والشعب الهوائية، بعدم الخروج فى ظل هذه الأجواء، أو ارتداء الكمامات، كما حذرت من الاقتراب من الأشجار والبنايات المتهالكة ولوحات الإعلانات، حتى يوم السبت.

كما نصحت بتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال فترة الظهيرة، وفي حال الخروج في هذا التوقيت يفضل اصطحاب غطاء للرأس يحمي من أشعة الشمس المباشرة، كما نصحت مرضى الجيوب الأنفية وحساسية الصدر بارتداء الكمامات، وتوخي الحذر أثناء القيادة، وتناول الكثير من المرطبات والسوائل ومتابعة نشرة الأرصاد الجوية قبل الخروج من المنزل.

وحذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من حالة الطقس اليوم الخميس 1 يونيو 2023، والتي تشهد أجواء شديدة الحرارة ونشاط رياح مثيرا للرمال والأتربة على أغلب الأنحاء.

ونوهت الأرصاد الجوية، عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» إلى أن حالة الطقس اليوم الخميس، يكون بها غطاء سحابي يصاحبه سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة، ومن المتوقع أن تسجل درجة الحرارة العظمى اليوم على القاهرة الكبرى 40 درجة مئوية.

لفتت الأرصاد الجوية إلى أن الأجواء شديدة الحرارة والرمال المثارة هما سمة حالة الطقس اليوم على أغلب الأنحاء، حيث وصلت الرؤية الأفقية على القاهرة إلى 2000 متر بسبب الرمال والأتربة طبقا لآخر رصدات محطة أرصاد القاهرة.

تشير صور الأقمار الصناعية إلى تكاثر السحب المتوسطة والعالية؛ يصاحبها سقوط أمطار خفيفة على مناطق مختلفة، وتبقى هذه الأجواء مستمرة خلال حالة الطقس غدًا حتى يرحل المنخفض الخماسيني وتتبدل الكتلة الهوائية المؤثرة.