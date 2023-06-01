أتربة وأمطار.. حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدًا

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن طقس غدًا الجمعة يشهد استمرار الارتفاع في درجات الحرارة في أغلب الأنحاء، وتكون حالة الطقس في الصباح الباكر معتدل الحرارة على كافة الانحاء.

وأضافت الأرصاد الجوية، أن حالة الطقس نهارًا شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، وحار على السواحل الشمالية الغربية.

وأكدت أن حالة الطقس ليلًا معتدلة الحرارة على كافة الأنحاء.

وأوضحت أن هناك نشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البخري والسواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة وخليج السويس وسيماء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وتوجد فرص لسقوط الأمطار الخفيفة تكون رعدية أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري قد تمتد خفيفة إلى مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا

القاهرة: العظمى 40 والصغرى 24

الإسكندرية: العظمى 33 والقاهرة 20

وادي النطرون: العظمى 40 والصغرى 24

طنطا:- العظمى 28 والصغرى 23

شبين الكوم: العظمى 40 والصغرى 24

دمنهور: العظمى 39 والصغرى 23

مطروح: العظمى 25 والصغرى 18

السلوم: العظمى 27 والصغرى 19

سيوة: العظمى 32 والصغرى 23

بورسعيد: العظمى 35 والصغرى 22

دمياط:- العظمى 35 والصغرى 21

الزقازيق:- العظمى 40 والصغرى 24

المنصورة:- العظمى 38 والصغرى 24

الإسماعيلية:- العظمى 40 والصغرى 24

السويس:- العظمى 38 والصغرى 24

العريش:- العظمى 40 والصغرى 21

رفح:- العظمى 40 والصغرى 20

رأس سدر:- العظمى 40 والصغرى 26

نخل:- العظمى 38 والصغرى 18

طابا:- العظمى 36 الصغرى 24

كاترين:- العظمى 32 الصغرى 14

الطور:- العظمى 38 الصغرى 26

شرم الشيخ:- العظمى 40 الصغرى 28

الغردقة:- العظمى 38 الصغرى 27

مرسى علم:- العظمى 39 الصغرى 28

الفيوم:- العظمى 41 الصغرى 25

بنى سويف:- العظمى 41 الصغرى 25

المنيا:- العظمى 42 الصغرى 26

أسيوط:- العظمى 42 الصغرى 25

سوهاج:- العظمى 41 الصغرى 26

قنا:- العظمى 42 الصغرى 27

الأقصر:- العظمى 42 الصغرى 27

أسوان:- العظمى 43 الصغرى 28

أبو سمبل:- العظمى 43 الصغرى 27

الوادي الجديد:- العظمى 42 الصغرى 28

شلاتين:- العظمى 36 الصغرى 25

أبو رماد:- العظمى 34 الصغرى 25

حلايب:- العظمى 33 الصغرى 28