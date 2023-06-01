الفنانة نور الغندور تدعم أمل حيدر بعد إصابتها بالثعلبة

دعمت الفنانة المصرية المقيمة في دولة الكويت نور الغندور، صديقتها لاعبة كرة السلة الإماراتية أمل حيدر، عقب إعلانها الإصابة بمرض الثعلبة.

الفنانة نور الغندور تدعم النجمة أمل حيدر بعد إصابتها بالثعلبة





الفنانة نور الغندور تدعم النجمة أمل حيدر بعد إصابتها بالثعلبة







وظهرت الفنانة نور الغندور، في مقطع فيديو لها عبر حسابها الشخصي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهي تبكى، عقب ظهور صديقتها النجمة الإماراتية أمل حيدر، في لقاء مع الإعلامي الإماراتي أنس بوخش، وحديثها معه عن إصابتها بالثعلبة منذ عام 2017.



صدمة نور الغندور بعد معرفتها بإصابة أمل حيدر بالثعلبة منذ سنوات



نور الغندور توجه رسالة لـ أمل حيدربعد مرضها: أنتي أسطورة







ووجهت الفنانة نور الغندور، رسالة لصديقتها أمل حيدر، عبر مقطع الفيديو، قائلة: عمري ما صورت وأنا بهذا الشكل بس والله العظيم أرفع القبعة والله العظيم قلبي يعورني مو قادرة أتكلم، أنا بنت قوية ودائمًا بقول أنا شخصيتي قوية وشجاعة، أنا يمك سالب صفر، من كتر ما أنتي أسطورة، والله العظيم ما أقدر أشرح.

نور الغندور توجه رسالة لـ أمل حيدربعد مرضها: أنتي أسطورة





أمل حيدر تلقن نور الغندور درسًا بسبب صبرها على المرض





وأضافت نور الغندور، خلال الفيديو، قائلة: أنتي مو طبيعية أنا فخورة جدًا أني أعرفك، وأنك في حياتي، أنا سعيدة لأنك اليوم عطيتيني درس ما خذيته في المدرسة، ولا الجامعة ولا الشارع ولا في أي مكان، أخدت منك مليون درس، سامحوني على المنظر لكن ما قدرت ما أقول هالكلمتين أنتي فخر لكل بنت ولكل امرأة ولكل شاب ولكل واحد يبي ينجح ولكل واحد يبي يكبر ويكون فخور بنفسه، يدخل يشوف هاللقاء.

أمل حيدر تلقن نور الغندور درسًا بسبب صبرها على المرض

نور الغندور لـ أمل حيدر: أرفع القبعة وأشيل شعري ونتمشى بقرعتي وقرعتك





ومازحت الفنانة نور الغندور، أمل حيدر لاعبة المنتخب الإماراتي لكرة السلة، قائلة: أرفع القبعة وأشيل شعري ونتمشى أنا وأنتي بقرعتي وقرعتك في الشارع.