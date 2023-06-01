ورشة تدريبية لمنتجى الحرف اليدوية بالغردقة

شهد كمال سليمان، السكرتير العام المساعد لمحافظة البحر الأحمر، ورشة تدريبية لمنتجى الحرف اليدوية بالمحافظة التي نظمتها وزارة التنمية المحلية بالمشاركة مع برنامج الأغذية العالمي وشركة أسواق مصر، وذلك بمجمع إعلام الغردقة.

تأتى الورشة التدريبية فى إطار رفع كفاءة المنتجين وتعريفهم بمنصة ايادى مصر وكيفية التسجيل عليها وتصوير منتجاتهم من خلال فريق تصوير محترف ليتم رفعها على منصة أيادى مصر، وذلك من خلال شرح كامل لكيفية عمل قنوات تسويقية على السوشيال ميديا وتصميم الدعاية الإعلانية لأصحاب الحرف اليدوية والصناعات والمشغولات اليدوية.

من خلال الورشة تم إمضاء عقود اشتراك فى مبادرة الحماية والرعاية والتسويق الإلكتروني لما يقرب من 50 من أصحاب أعمال الحرف اليدوية.

رحَّب السكرتير العام المساعد بالحضور، موجهًّا الشكر إلى مديرية التضامن الاجتماعي بالبحر الأحمر ومدير الإنتاج بالمحافظة ومدير مجمع الإعلام على التنسيق الجيد لإتمام ورشة التدريب، مؤكدًا أنه سيتم التنسيق مع الجهات المعنية لتوفير الخامات بأسعار مناسبة لتساعد فى إنتاج المزيد.

أكدت مريم سراج مدير مشروع أيادى مصر، أن عزة محمد هى منسق المشروع بمحافظة البحر الأحمر، مشيرة إلى أن استخدام التسوق الإلكتروني هو أحد سمات العصر الحديث الذى يجب أن يتسم ببعض السمات والخصائص، والتى من شأنها رفع درجة وقيمة المنتج المراد تسويقه مثل نوعية الصور وعدم صناعة محتوى تسويقى متشابه فى الشكل والمضمون مع منتج آخر تم تسويقه من قبل.

جدير بالذكر أن المنصة هى منصة قومية تابعة لوزارة التنمية المحلية، وتهدف إلى تسويق الأعمال اليدوية فى الأسواق المحلية.

شارك بالورشة مدير إدارة الإنتاج بالمحافظة ومدير مجمع الإعلام بالغردقة، ومدير مديرية التضامن الاجتماعي ومدير الأسر المنتجة وكثير من منتجى الأعمال اليدوية بالمحافظة.

فى إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية أطلق المجلس القومي للمرأة مبادرة "مطبخ المصرية" لتدريب السيدات على كيفية إدارة وتشغيل المطابخ الكبرى، وتستهدف المبادرة تدريب مجموعات من السيدات على كيفية إدارة وتشغيل المطابخ الكبري وإعداد الولائم والوجبات الجاهزة كنواة لمشروع صغير، بالإضافة إلى تقديم وجبات جاهزة متكاملة للأسر الأكثر احتياجًا كأحد مخرجات المبادرة.

قالت نيرمين أبوسريع مقررة فرع المجلس بالبحر الأحمر، أن "مطبخ المصرية" مطبخ مجتمعي ذو بعد تنموي مستدام يقوم على توفير فرص تدريب حرفي للسيدات باستغلال مهاراتهن الخاصة بالطبخ وإعداد الوجبات ليصبحن طاهيات محترفات، بالإضافة إلى تقديم خدمة إطعام الأسر الأكثر احتياجًا كأحد مخرجات هذا التدريب.

أشارت أبو سريع أن فرع المجلس سيقوم بتدريب عدد 270 سيدة من أهل محافظة البحر الأحمر على مدار 9 أيام تدريبية بواقع 30 متدربة يوميًّا خلال الفترة من 28 مايو إلى 8 يونيو 2023 م.

كما أكدت أنه في إطار هذه المبادرة تتلقى السيدات تدريبًا على يد أحد الطهاه الماهرين بالمحافظة للتعرف علي طرق التخطيط وطلب وإعداد و تجهيز الأغذية للولائم الكبري والوجبات الجاهزة وطرق حساب الكميات الاقتصادية والالتزام بمعايير جودة الغذاء والتخطيط للقوى العاملة المساعدة في المطبخ، والتعريف بالتجهيزات الأساسية للمطابخ من أجهزة وأدوات.

كذلك التعريف بمهارات تقديم الأكل وتنظيم السفرة وتعبئة وتغليف الوجبات والمعايير الصحية لتقديم وجبات متكاملة.

كما يتضمن التدريب محاضرة نظرية عن ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة تطبيقًا على مشروع الطاهي المحترف.

مبادرة ايادى مصر

مبادرة ايادى مصر

مبادرى ايادى مصر

مبادرة ايادى مصر