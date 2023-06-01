إغلاق موانى السويس والزيتيات لسوء الأحوال الجوية

أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر، اليوم الخميس، إغلاق موانى السويس والزيتيات بمحافظة السويس في تمام الساعة الرابعة مساءا نظرا لسوء الاحوال الجومائية، حيث تتراوح شدة الرياح ما بين 24-26عقدة جنوبية غربية وارتفاع الامواج ما بين 3-4 متر والعاصفة الترابية وحالة البحر مضطربة جدًا، وتم إيقاف حركة الملاحة البحرية وكافة الانشطة البحرية، وذلك على الوحدات البحرية الصغيرة والكبيرة حفاظا على سلامة الملاحة البحرية .

وأصدر اللواء مهندس محمد عبدالرحيم رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، تعليمات صارمة لمديري الموانئ باتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة نحو التأكد من سلامة العلامات الملاحية بمداخل ومخارج الموانئ والمتابعة مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية للخريطة المناخية لسلامة الملاحة البحرية و تفعيل غرف العمليات بالموانئ لمواجهة المخاطر المحتملة ومنع الانشطة البحرية حفاظا على سلامة الارواح والممتلكات الخاصة والعامة .

وكانت الهيئة العامة للأرصاد الجوية قد حذرت فى بيان لها من تعرض البلاد لحالة من عدم الإستقرار فى الأحوال الجوية وإرتفاع فى درجات الحرارة وتعرض بفض المناطق لعواصف ترابية

كما اعلنت الهيئة إنتظام اللاحة بموانى الغردقة وسفاجا و نويبع و شرم الشيخ