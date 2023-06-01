تعافي الأسهم الأوروبية بدعم آمال استقرار الفائدة

سجلت مؤشرات الأسهم الأوروبية، ارتفاعًا بشكل جماعي خلال تعاملات اليوم الخميس 1 يونيو، بدعم من آمال بأن الفيدرالي الأمريكي، قد يبقي أسعار الفائدة هذا الشهر دون تغيير، بينما أدت مصادقة مجلس النواب على مشروع قانون يتعلق بسقف الديون الأميركية، لتهدئة مخاوف المستثمرين حيال عجز محتمل عن سداد الدين.

وصادق مجلس النواب، الأربعاء، على مشروع قانون لتعليق سقف الدين عند 31.4 تريليون دولار، لتجنب عجز كارثي عن سداد الديون وتحول تركيز الأسواق الآن إلى مجلس الشيوخ.

وألمح بعض المسؤولين في المركزي الأمريكي إلى احتمال عدم رفع سعر الفائدة في يونيو.

وحسب مؤشر CME FedWatch، تتوقع الأسواق الآن بنسبة 63.3 بالمائة، بأن الفيدرالي سيثبت أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل.

ومن المقرر أن تظهر بيانات التضخم في منطقة العملة الأوروبية الموحدة "اليورو" في مايو، والبطالة في أبريل، في وقت لاحق من اليوم.

أداء الأسواق

ارتفع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 0.90 بالمئة إلى 455.84 نقطة بحلول الساعة 8:40 بتوقيت غرينيتش، وذلك بعد أن أغلق أمس عند أدنى مستوى في شهرين.

ومن بين الأسهم الفردية، ارتفع سهم "ريمي كوينترو" للمشروبات الكحولية 1.4 بالمئة إذ أعلنت المجموعة الفرنسية عن ارتفاع أكبر من المتوقع في الأرباح التشغيلية للسنة المالية 2022-2023 وتمسكت بتوقعات حذرة لهذا العام.

وارتفعت أسهم "هايدلبرج ماتريالز" اثنين بالمئة بعد أن رفع بنك "جيه.بي مورغان"، تصنيف سهم شركة تصنيع الإسمنت إلى "توصية بزيادة الوزن النسبي"، واصفا إياه بأنه فرصة كبيرة.

البورصة المصرية تربح 3 مليارات جنيه بختام تعاملات اليوم

نشط أداء مؤشرات البورصة في ختام جلسة تعاملات اليوم الخميس بصورة جماعية مدعومة بعمليات شرائية للمستثمرين العرب

ربح رأس المال السوقي للأسهم المقيدة 3 مليارات جنيه، ووصل إلى مستوي 1.140.2 تريليون جنيه.

اتفع مؤشر إيجي أكس 30 الذي يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة بنسبة 0.21% ليصل إلى مستوي17533نقطة.

كما شهد مؤشر إيجي اكس 70 الذي يقيس أداء الأسهم الصغيرة والمتوسطة صعودا بنسبة 1.22% ليغلق عند مستوى3289 نقطة

صعد مؤشر إيجي اكس 100الاوسع نطاقا والذي يضم الشركات المكونة لمؤشري إيجي اكس 30 وإيجي اكس 70 بنسبة 1% ليغلق عند مستوى 4927 نقطة.

اتجهت تعاملات المؤسسات العربية للشراء، وبلغت صافي مشترياتهم 43 مليون جنيه مقابل عمليات بيعيه للمستثمرين الأجانب والمصريين وسط تداولات 3.2مليار جنيه .