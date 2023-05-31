الأسهم الأمريكية تفتح على انخفاض قبيل التصويت على اتفاق سقف الديون

تراجعت مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية عند الفتح خلال جلسة، اليوم الأربعاء، قبيل تصويت المشرعين الحاسم على اتفاق بشأن سقف ديون الولايات المتحدة، بينما سلطت مجموعة أخرى من النتائج الضوء على ضغوط الأسعار المرتفعة التي تشعر بها الشركات الأمريكية.

الأسهم الأمريكية

وانخفض المؤشر داو جونز الصناعي فى الأسهم الأمريكية بما يصل الى نحو 94.07 نقطة أو بنسبة هبوط تعادل نحو 0.28% ليصل إلى مستوى 32948.71 نقطة.

وهبط المؤشر ستاندرد آند بورز الذى يضم أمبر 500 شركة فى الأسهم الأمريكية بواقع 14.78 نقطة أو بنسبة انخفاض يعادل نحو 0.35% ليصل إلى مستوى 4190.74 نقطة، بحسب الأسواق العربية.

وتراجع أيضًا المؤشر ناسداك المجمع لشركات التكنولوجيا فى الأسهم الأمريكية بما يصل الى 49.05 نقطة، أو بنسبة هبوط تعادل نسبتها 0.38% ليصل إلى مستوى 12968.38 نقطة.

الأسهم اليابانية تنهي سلسلة مكاسب استمرت 4 أيام:

الأسهم اليابانية

أنهت الأسهم اليابانية " المؤشر نيكاي الياباني " سلسلة مكاسب استمرت 4 أيام خلال جلسة، اليوم الأربعاء، في ظل جني المستثمرين للأرباح بعد أن سجل المؤشر أعلى مستوى في 33 عامًا في وقت سابق من هذا الأسبوع، كما ألقت قوة الين والبيانات الصينية المخيبة للآمال بظلالها على الأسواق.

وانخفض المؤشر نيكاي فى الأسهم اليابانية بنسبة بلغت نحو 1.41% ليصل إلى مستوى 30887.88 نقطة في أكبر تراجع يومي منذ الخامس من أبريل، وقفز 7% في مايو ليسجل أكبر مكاسب شهرية له منذ نوفمبر 2020.

وتراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقًا فى الأسهم اليابانية بنسبة بلغت نحو 1.32% ليصل إلى مستوى 2130.53 نقطة.

وتراجع سهم فاست ريتيلينج المالكة للعلامة التجارية للملابس يونيكلو فى الأسهم اليابانية بنسبة 1.08% ليضع أكبر ضغط على المؤشر نيكاي، وهبط سهم طوكيو إلكترون عملاق صناعة معدات تصنيع الرقائق الإلكترونية 2% وسهم أدفانتست لتصنيع معدات اختبار الرقائق 1%.

وقفز سهم شركة هينو موتورز التابعة لتويوتا في الأسهم اليابانية بنسبة 12.3% بعد أن عقدت دايملر للشاحنات وتويوتا موتور صفقة مبدئية لدمج وحداتهما للشاحنات في اليابان. وتراجعت أسهم تويوتا 1.62%.

الأسهم الأوروبية تلامس أدنى مستوى لها في شهرين:

الأسهم الأوروبية

شهدت الأسهم الأوروبية أدنى مستوى لها في شهرين خلال جلسة، اليوم الأربعاء، بعد صدور بيانات اقتصادية ضعيفة من الصين وتفاقم مخاوف تباطؤ الاقتصاد العالمي رغم المؤشرات بتراجع التضخم في بعض اقتصادات منطقة اليورو الرئيسية.

وانخفض مؤشر ستوكس 600 فى الأسهم الأوروبية بنسبة بلغت نحو 0.7% ليسجل أدنى مستوى منذ 31 مارس.

وتراجعت أسهم شركة العقارات السويدية المتعثرة "إس.بي.بي" فى الأسهم الأوروبية بنسبة بلغت نحو 7.6% لتصل إلى أدنى مستوى لها في سبع سنوات.