الأسهم السعودية تغلق منخفضًا عند مستوى 11014 نقطة

أنهي مؤشر الأسهم السعودية الرئيسي تعاملاته خلال جلسة، اليوم الأربعاء، على تراجع بواقع 125.85 نقطة ليصل إلى مستوى 11014.13 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 11.7 مليار ريال.

الأسهم السعودية

بلغت كمية الأسهم المتداولة لسوق الأسهم السعودية- 341 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 58 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 155 شركة على تراجع.

كانت أسهم شركات فى الأسهم السعودية: جرير، وجدوى ريت السعودية، والأسماك، وشركة الاتصالات السعودية، وعذيب للاتصالات الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات: الدوائية، وساب، وبوبا العربية، والدريس، والماوساة، الأكثر انخفاضًا في التعاملات، إذْ تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض بين 6.02 % و 4.76 %.

فيما كانت أسهم شركات فى الأسهم السعودية: شركة الاتصالات السعودية، وأمريكانا، وجرير، والأهلي، والإنماء الأكثر نشاطًا بالكمية، وأسهم شركات: شركة الاتصالات السعودية، والراجحي، ولوبريف، والأهلي، والإنماء والأكثر نشاطًا في القيمة، بحسب وكالة الأنباء السعودية.

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) تعاملاته خلال تعاملات، اليوم الأربعاء، مرتفعًا بنحو 335.24 نقطة ليصل إلى مستوى 21278.26 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 55.2 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 1170 ألف سهم.

بورصة قطر تغلق منخفضة:

بورصة قطر

انخفض المؤشر العام لبورصة قطر خلال تعاملات، اليوم الأربعاء، بواقع 183.92 نقطة، أي بنسبة انخفاض بلغت 1.78 %، ليصل إلى مستوى 10 آلاف 154.81 نقطة.

جرى خلال جلسة اليوم تداول 510 ملايين و122 ألفًا و138 سهمًا، بقيمة مليارين و6 ملايين و520 ألفًا و249.957 ريالًا نتيجة تنفيذ 25766 صفقة في جميع القطاعات.

ارتفعت في الجلسة أسهم 10 شركات، بينما انخفضت أسعار 36 شركة أخرى، فيما حافظت 3 شركات على أسعار إغلاقها السابق.

مؤشر بورصة مسقط يغلق على ارتفاع:

بورصة مسقط

أغلق مؤشر بورصة مسقط "30" اليوم عند مستوى 4626.40 نقطة مرتفعًا بـ 7.7 نقاط وبنسبة 0.17 % مقارنةً مع آخر جلسة تداول التي بلغت 4618.72 نقطة.

بلغت قيمة التداول مليونين و967 ألفًا و39 ريالًا عُمانيًّا، مرتفعة بنسبة 31.8 % مقارنةً مع آخر جلسة تداول التي بلغت مليونين 250 ألفًا و942 ريالًا عُمانيًّا.

البورصة الأردنية تغلق على ارتفاع:

البورصة الأردنية

أغلقت البورصة الأردنية اليوم، على ارتفاع بنسبة 0.65%، لتصل عند مستوى 2481.35 نقطة.

بلغت كمية الأسهم المتداولة 3.1 ملايين سهم، بقيمة إجمالية بلغت نحو 4.0 ملايين دينار أردني، نتيجة تنفيذ 2604 صفقات.