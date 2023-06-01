الدفاع الروسية تُعلن القضاء على 660 جنديا أوكرانيا

تشهد أوكرانيا، اليوم الخميس، استمرارًا للعملية العسكرية التي شنتها روسيا منذ فبراير من العام الماضي، ما كبد القوات الأوكرانية خسائر شملت نحو 660 جنديا وطائرة "سو-25" و17 طائرات مسيرة، بالإضافة إلى عدد من المدافع والمعدات العسكرية الأخرى خلال الساعات الـ 24 الماضية.



وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، في تقريرها اليومي إنه تم تحييد 3 مجموعات تخريب واستطلاع تابعة لأوكرانيا والقضاء على نحو 45 جنديا للعدو على محور كوبيانسك، وتحييد مجموعة تخريب واستطلاع ومقتل 80 جنديا على محور كراسني ليمان، إضافة إلى تصفية 120 جنديا أوكرانيا على محوري جنوب دونيتسك وزابوروجيه ونحو 20 آخرين على محور خيرسون.

وأفادت الدفاع الروسية بأنه على محور دونيتسك، حيث قتل حوالي 395 جنديا أوكرانيا خلال يوم، تخوض وحدات من فيلق الجيش الأول معارك في منطقة أفدييفكا، بينما تواصل الفصائل الهجومية للواء 5 الآلي وقوات "أحمد" الخاصة، العمليات الهجومية على محور مارينكا التكتيكي.

وتضمنت خسائر جيش أوكرانيا على المحاور المذكورة دبابة، ومدفع ذاتي الدفع "أكاتسيا"، ومدفع ذاتي الحركة "غفوزديكا"، ومدفع هاوتزر من طراز "مستا-بي"، و2 من طراز "دي-20" و2 آخرين من طراز "دي-30"، إضافة إلى راجمة صواريخ من طراز "غراد".

وأكدت الدفاع الروسية تدمير مستودعين للذخيرة في دونيتسك ومركزي قيادة للوائين أوكرانيين في دونيتسك وزابوريجيا.

هجمات روسية في 149 منطقة

وأشار تقرير الدفاع الروسية إلى إصابة 103 وحدات مدفعية أوكراينة في مواقع إطلاق نار وقوات ومعدات عسكرية في 149 منطقة خلال يوم.

وأسقطت الدفاعات الجوية الروسية طائرة أوكرانية من طراز "سو-25" في مقاطعة زابوريجيا، كما اعترضت 16 قذيفة من راجمات الصواريخ HIMARS و"أوراغان" و"أولخا" ودمرت 17 طائرة بدون طبار في مناطق متفرقة.

وكشفت وزارة الدفاع الروسية عن إجمالي ما تم تدميره منذ بداية العملية العسكرية الخاصة، مؤكدة أنه تم تدمير 430 طائرة، و235 مروحية، و407 4 طائرة بدون طيار، و424 منظومة صواريخ مضادة للطائرات، و9352 دبابة ومدرعة أخرى، و105 1 راجمة صواريخ، و4954 قطعة من المدفعية الميدانية ومدافع الهاون، و10587 مركبة عسكرية خاصة.

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