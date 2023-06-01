اللون الأصفر يغزو سماء القاهرة الكبرى والمحافظات

تشهد مناطق متفرقة عدة من القاهرة الكبرى عاصفة ترابية أثرت في أغلب الأنحاء بالقاهرة والجيزة والقليوبية وأدت إلى إثارة الرمال والأتربة وتسببت فى انخفاض الرؤية الأفقية.

وكانت الأرصاد الجوية حذرت منذ ساعات من أجواء شديدة الحرارة ونشاط رياح مثير للرمال والأتربة على أغلب الأنحاء مع غطاء سحابى يصاحبه سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة.

وأكدت الأرصاد الجوية على أن الأجواء شديدة الحرارة والرمال المثارة هما سمة حالة الطقس اليوم على أغلب الأنحاء، حيث وصلت الرؤية الأفقية على القاهرة إلى 2000 متر بسبب الرمال والأتربة طبقا لآخر رصدات محطة أرصاد القاهرة.

تكاثر السحب المتوسطة والعالية:

فيما تشير صور الأقمار الصناعية إلى تكاثر السحب المتوسطة والعالية؛ يصاحبها سقوط أمطار خفيفة على مناطق مختلفة، وتبقى هذه الأجواء مستمرة خلال حالة الطقس غدًا حتى يرحل المنخفض الخماسيني وتتبدل الكتلة الهوائية المؤثرة.

ويشهد اليوم، الخميس، ارتفاع ملحوظ فى درجات الحرارة على جميع الأنحاء، ليسود طقس معتدل فى الصباح الباكر، شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء و جنوب الصعيد، معتدل الحرارة ليلا على كل الأنحاء.

فيما أكدت هيئة الأرصاد الجوية على أنه اعتبارا من اليوم الخميس حتى غد الجمعة تشهد البلاد ارتفاع ملحوظ فى درجات الحرارة على كل الأنحاء.

طقس الجمعة:

يشهد غدًا الجمعة، نشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من الصحراء الغربية والقاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية ومدن القناة وخليج السويس وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وأشارت الهيئة على وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة تكون رعدية أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والصحراء الغربية والوجه البحرى قد تمتد خفيفة إلى مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

درجات الحرارة اليوم الخميس:

القاهرة العظمى 40 درجة والصغرى 27 درجة.

الإسكندرية العظمى 37 والصغرى 25 درجة.

مطروح العظمى 32 درجة والصغرى 23 درجة.

سوهاج العظمى 41 درجة والصغرى 26 درجة.

قنا العظمى 42 درجة والصغرى 27 درجة.

أسوان العظمى 43 درجة والصغرى 28 درجة.