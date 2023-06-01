اللهم صيبًا نافعًا.. أفضل الأدعية المستحبة عند نزول المطر

تشهد عدد من محافظات الجمهورية حالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية، إذ تشهد أجواء شديدة الحرارة ونشاط رياح مثير للرمال والأتربة على أغلب الأنحاء مع غطاء سحابى يصاحبه سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة.

يعتبر وقت نزول المطر من أكثر الأوقات المستحب فيها الدعاء، لتفتح أبواب السموات ويتقرب العبد من ربه بالدعاء، ومع سقوط الأمطار والسيول المستمر تزداد عمليات البحث عبر جوجل حول دعاء المطر، وأفضل الأدعية المستحبة في المطر.

وفقًا لما جاء في السنة النبوية هناك العديد من الأدعية المستحبة للدعاء أثناء نزول المطر، لتكون أبواب السماء مفتوحة، ليتقرب العباد من الله بـ دعاء المطر، فهو من الأوقات المجاب فيها الدعاء، لما قد جاء في حديث سهل بن سعد مرفوعًا عن دعاء المطر مستجاب أنّ النبيّ -صلّى الله عليه وسلّم- قال: «اثنتان ما تردان: الدعاء عند النداء، وتحت المطر.

أدعية سقوط المطر:

اللَّهمَّ صيِّبًا نافعًا.

مُطِرْنَا بفَضْلِ اللَّهِ ورَحْمَتِهِ.

اللَّهُمَّ أغِثْنَا، اللَّهُمَّ أغِثْنَا، اللَّهُمَّ أغِثْنَا.

سبحانَ الذي يسبحُ الرعدُ بحمدِه والملائكةُ من خيفتِه.

اللَّهمَّ اسْقِ عِبادَك وبهائمَك، وانشُرْ رحْمتَك، وأَحْيِ بلدَك الميِّتَ.

اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا ولَا عَلَيْنَا، اللَّهُمَّ علَى الآكَامِ والظِّرَابِ، وبُطُونِ الأوْدِيَةِ، ومَنَابِتِ الشَّجَرِ.





اللَّهُمَّ إنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا، وَخَيْرَ ما فِيهَا، وَخَيْرَ ما أُرْسِلَتْ به، وَأَعُوذُ بكَ مِن شَرِّهَا، وَشَرِّ ما فِيهَا، وَشَرِّ ما أُرْسِلَتْ به.

اللهم اسقنا غيثًا مغيثًا مريئًا نافعًا غير ضار، اللهم اسقنا غيثًا مغيثًا مريئًا نافعًا غير ضار

اللهم أنت الله لا إله إلا أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث، واجعل ما أنزلت لنا قوة وبلاغًا إلى حين

اللهم إني أستغفرك لكل ذنب يعقب الحسرة، ويورث الندامة، ويحبس الرزق، ويرد الدعاء.

اللهم نوّر لي دربي، واغفر لي ذنبي، وحقّق لي ما يكون خير لي وما أتمناه.

اللهم طهّر قلبي واشرح صدري وأسعدني وتقبل صلاتي وجميع طاعاتي، وأجب دعوتي واكشف كربتي وهمي وغمي، واغفر ذنبي وأصلح حالي واجلُ حزني وبيّض وجهي، واجعل الريان بابي والفردوس ثوابي والكوثر شرابي، واجعل لي فيما أحب نصيب.

اللهم اسقينا غيثًا، مغيثًا، مريئًا، نافعًا، غير ضار.