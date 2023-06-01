الإسماعيلية.. سرابيوم سقطت من حسابات المحافظة

فى الوقت الذى تهتم فيه محافظة الإسماعيلية بتطوير ورصف الطرق الرئيسية، إلا أن هناك العديد من القرى والعزب تعانى من تهالك الطرق المؤدية إليها.

فى البداية رصدت «الوفد» حالة الإهمال لطريق قرية سرابيوم، التابعة لمركز ومدينة فايد، نتيجة عدم كفاية الاعتمادات المالية التى خصصت للمحافظة، ما أدى إلى عدم رصف الطريق الرئيسى للقرية، خاصة القادم من طريق مصر الصحراوى، ويؤدى إلى مدخل القرية والمعدية لشرق القناة والقادم لسحارة سرابيوم التى افتتحها الرئيس السيسى، وأكد مصطفى السروجى أن قرية سرابيوم بمركز فايد تعد أكبر قرية فى المحافظة.

وأشار مصطفى السروجى إلى أن قرية سرابيوم، مركز فايد، تعد أكبر قرية فى المحافظة وتعداد سكانها أكثر من 50 ألف نسمة بها 45 تابعا ولم تنل التنمية بل ميدان سرابيوم أكبر الميادين لم يتم تطويره رغم الاستغاثات المتتالية لكافة المسئولين، وعلى رأسهم محافظ الإسماعيلية دون جدوى، الطرق تشمل الطريق الرئيسى للقرية، وطريق وسط القرية من مدخل الطريق الصحراوى ومدخل الطريق الدولى إلى مدخل طريق السويس الإسماعيلية، وينتهى عند كوبرى سرابيوم اتجاه طريق المعدية والسحارة وكوبرى ابوشلبى.

واضاف عبدالرحمن الزفتاوى: هذه الطرق تعد المحاور المرورية الرئيسية للقرية بسرابيوم وتخدم كل قرى مركز فايد التى يقطنها مئات الآلاف من المواطنين، الأمر الذى أدى إلى انهيار البنية التحتية لهذه الطرق، وأثر بصفة مباشرة على حياة مواطنى مركز فايد وأدى إلى احتقان كل أهالى فايد.

وأكد «الزفتاوى» احتياج قرى فايد بالكامل وخاصة سرابيوم وفنارة وكسفريت وابوسلطان وقمة فايد لدعم ميزانيته بصفة عاجلة لرصف تلك الطرق؛ نظرا لأهيمتها على شواطئ قناة السويس وقدوم الآلاف فى فصل الصيف للتمتع بشواطئ القناة وتعد فايد من المناطق السياحية.

وفى ذات السياق، أكد خليل سيد أحد أهالى قرية الوصفية، معاناة الأهالى بسبب تهالك الطريق وعدم رصفه منذ عدة سنوات، خاصة طريق القادم من مدينة المستقبل إلى منطقة القراقرة والوصفية القديمة ومنطقة الكرايم حتى نهاية طريق السكة الحديد، ما يعرض حياة المارة للخطر.

معقبا بقوله: نعانى أشد المعاناة بصفة يومية من سوء الحالة المتردية لطريق قرية الوصفية والكرايم، وذلك على مسمع ومرأى من الجميع منذ فترة طويلة، فى ظل غياب وعدم اهتمام المسئولين برصف الطريق رغم عدم صلاحيته للسير عليه، ما يؤدى للكثير من الحوادث.

وتناشد أهالى الوصفية والكرايم المسئولين بمحافظة الإسماعيلية والجهات المختصة ضرورة التدخل وتحديد ميزانية لرصف الطريق والاهتمام والعناية بالأمر، لاتخاذ وعمل اللازم نحو رفع كفاءته ورصفه لتسهيل حركة الأهالى فى القرى المحرومة من الرصف.

وأضاف مروان مصطفى: منطقة العقادة التابعة لمركز فايد اتحدى اى مسئول أن يقول إنه تم رصف شارع واحد فيها منذ إنشاء المنطقة من سنة 1952، لافتا إلى أن شوارع المنطقة المكتظة بالسكان أصبحت مأساة حقيقية، فضلا عن أن انتشار الأمراض بسبب الأتربة الناجمة من مرور السيارات فى شوارع العقادة أكبر التوابع فى قرية ابوسلطان.

وطلب محمد جاد من القصاصين نزول محافظ الإسماعيلية إلى القرى ليرى أن الشوارع منذ الملك فاروق لم يقترب منها مسئول واحد، وانتقد جاد المسؤلين بسبب اهتمامهم بشوارع المدينة والمحافظة والطرق التى يمر عليها كبار رجال الدولة، وتركوا شوارع الفقراء والقرى خارج حسابات المسئولين.

واضاف جاد أن قرية المحسمة ومنشية الصحفى ومنطقة العبل والكوع لا يوجد شارع فيها يصلح للمرور بسبب اكوام الاتربة وناتج الخلجان ومخلفات المزارع، وطالب بتدخل كافة الوزراء كل فيما يخصه وانقاذ أهالى القرى التى يصل عددها إلى 35 قرية وسبعة مراكز خارج نطاق الخدمة.