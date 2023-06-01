شون وصوامع كفر الشيخ تستقبل 182 ألف طن قمح

قال عادل الهابط، المتحدث الرسمي لمديرية التموين بكفر الشيخ، الخميس إن استلام محصول القمح المحلي خلال الموسم الحالي يتم من خلال 22 موقعا تابعا للجهات المسوقة التابعة للشركة المصرية للصوامع والبنك الزراعي المصري وقطاع مطاحن كفر الشيخ.

وأكد المتحدث الرسمي لمديرية تموين كفر الشيخ، متابعة المحافظ خلال فترة الاستلام اليومية، حيث تم تشكيل غرفة عمليات مركزية برئاسة المحاسب عماد عبد الغني حبيب، وكيل وزارة التموين بالشرقية لمتابعة تلك المواقع خلال موسم التوريد والمرور عليها وحل اى مشكلات قد تواجه بعضها وفقا لتوجيهات المحافظ.

انتظام صرف مستحقات المزارعين والموردين ب كفر الشيخ

وشدد على تنفيذ قرارات وزير التموين والتجارة الداخلية وذلك بانتظام صرف مستحقات المزارعين والموردين بما لا يتجاوز الفترة المقررة.