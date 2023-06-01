190 محضرًا وضبط 3 أطنان ملح غير صالحة في حملات على أسواق مدن كفر الشيخ

نفذت الوحدات المحلية في مدن وقرى محافظة كفرالشيخ، حملات على الأسواق ومحال الجزارة.

وأسفرت الحملات عن تحرير 190 محضراً متنوعاً، وضبط 3 أطنان ملح غير صالح، وعبوات غذائية منتهية الصلاحية، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وتابع رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ المهندس حسن موافي، الحملة التموينية وأسفرت عن تحرير 45 محضراً، منهم 11 محضر نقص وزن، و12 محضر نظافة، و 4 محاضر شهادة صحية، و 6 محاضر عدم إعلان، وتمكنت الحملة من ضبط ومصادرة 3 أطنان من الملح غير صالح، ومصادرة 140 عبوة متنوعة منتهية الصلاحية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وعمل المحاضر اللازمة.

وترأس رئيس مركز ومدينة بيلا جمال ساطور، الحملة التموينية التي أسفرت عن تحرير 18 مخالفة، وتضمنت المخالفات " 8 محاضر عدم الإعلان عن الأسعار، و6 محاضر عدم وجود شهادات صحية، ومحضر مضبوطات 8 أطباق لحوم مجمدة بدون فواتير، ومحضر مضبوطات سجائر مستوردة بدون فواتير، ومحضر بيع سجائر أزيد من التسعيرة، ومحضر إداري عدم ثبوت مخالفات تموينية"، وجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال تلك المخالفات للعرض على النيابة العامة.

وتابع رئيس مركز ومدينة الحامول عصام القصيف، الحملة على الأسواق والتي أسفرت عن تحرير 5 محاضر متنوعة.

وترأس رئيس مركز ومدينة دسوق اللواء علاء يوسف، الحملة على الأسواق ومحال الجزارة، والتي أسفرت عن تحرير 50 محضرا متنوع، منهم 20 صحة، و 16 محضر عدم إعلان، و5 محاضر لحوم، و6 محاضر بدون ترخيص، و3 محاضر متنوعة.

وتابع رئيس مركز ومدينة فوه وائل فرج، الحملة على الأسواق والتي أسفرت عن تحرير 15 محضراً متنوعاً لأصحاب المحلات.

كما تابع رئيس مدينة البرلس سليم محمد أبو شريف، الحملات على الأسواق، والتي تمكنت من تحرير 6 محاضر متنوعة.

محضرًا وضبط 3 أطنان ملح غير صالحة في حملات على أسواق مدن كفر الشيخ

محضرًا وضبط 3 أطنان ملح غير صالحة في حملات على أسواق مدن كفر الشيخ

محضرًا وضبط 3 أطنان ملح غير صالحة في حملات على أسواق مدن كفر الشيخ

محضرًا وضبط 3 أطنان ملح غير صالحة في حملات على أسواق مدن كفر الشيخ