الأردن يبدأ الاحتفالات الرسمية بزفاف الأمير الحسين اليوم

تبدأ احتفالات الأردن الرسمية بزفاف الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد ورجوة خالد السيف، اليوم الأربعاء، وتستمر على مدى يومين.

وحسب وكالة الأنباء الأردنية، فسيقيم الملك عبدالله الثاني في مضارب بني هاشم بالديوان الملكي الهاشمي اليوم مأدبة عشاء بهذه المناسبة يحضرها ما يزيد عن 4 آلاف مدعو من أبناء المجتمع الأردني.

وأضافت: "وابتهاجا بهذه المناسبة، يتخلل المأدبة فقرات تبرز تنوع التراث الأردني وأصالته من شعر وغناء وأهازيج".

ويوم غد الخميس، يشهد قصر زهران مراسم عقد قران ولي العهد ورجوة، ليتوجه بعدها العروسان إلى قصر الحسينية محاطين بالموكب الأحمر.

ويسلك الموكب عددًا من شوارع العاصمة التي ازدانت بالأعلام، ومظاهر الفرح بهذه المناسبة.

وفي قصر الحسينية، يقيم الملك والملكة رانيا العبدالله حفل استقبال بمناسبة الزفاف تتبعه مأدبة عشاء رسمية.

الضيوف يتوافدون على الأردن

بدأ ضيوف الأردن الوصول إلى العاصمة عمّان لحضور احتفالات الأردن، إذ يحضرها قادة دول وأولياء عهد وشخصيات من دول شقيقة وصديقة.

ويحظى حفل الزفاف باهتمام إعلامي كبير محليا وإقليميا ودوليا، وستتولى محطات التلفزة بث الاحتفالات على الهواء مباشرة.

وتشهد محافظات المملكة العديد من الفعاليات احتفاء بمناسبة الزفاف.

وسائل إعلام عالمية تنقل فرح الأردنيين

بدأت وسائل إعلام محلية وعالمية تجهيزاتها الفنية لنقل التفاصيل الكاملة لزفاف الأمير الحسين بن عبد الله الثاني.

ووفر الأردن مركزا إعلاميا متخصِّصا يتسع لـ200 صحفي.

وجرى تجهيز المركز بمقاعد وأجهزة ومعدات، وبنى تحتية وكوادر وكفاءات مؤهلة ومدربة لتوفير الدعم للصحفيين ووسائل الإعلام.

ويقدم المركز الإعلامي خدمات متعددة ومتكاملة لضمان تغطية شاملة لمراسم الزفاف، من الإنترنت والديسكات وأماكن التصوير وستوديو للبث المباشر، كما يوفر نحو 200 مقعد للصحفيين والإعلاميين.

واستقبل المركز العديد من الطلبات للتغطية الإعلامية، وستقوم محطات تلفزيونية وإذاعية ووكالات عالمية وصحف ومجلات أجنبية، ووسائل إعلام محلية بتغطية مراسم الاحتفال.

الولايات المتحدة الأمريكية

وفي هذا السياق، أعلن مكتب السيدة الأولى في الولايات المتحدة الأمريكية جيل بايدن، زوجة رئيس البلاد، أنها ستبدأ اليوم الأربعاء أول زيارة لها بصفتها السيدة الأولى إلى الشرق الأوسط، في زيارة تتضمن 3 دول عربية.

وأوضح مكتب جيل بايدن، زوجة الرئيس الأمريكي، أنها ستعمل على تعزيز تمكين النساء والشباب، في زيارة إلى مصر والمغرب، كما ستشارك في حفل زفاف ولي العهد الأردني الأمير حسين بن عبد الله، المقرر مطلع يونيو المقبل، حسب وكالة أسوشتيد برس.