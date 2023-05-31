زوجة ملك الأردن تنشر أغنية خاصة بمناسبة زفاف ابنها (ِشاهد)

قامت زوجة ملك الأردن عبدالله الثاني، الملكة رانيا العبد الله، بنشر مقطع فيديو على صفحتها الرسمية على الفيسبوك، لأغنية "قمر حزيران" التي أطلقها الفنان ملحم زين بمناسبة زفاف ولي العهد الأمير الحسين.

من جانبه علق ملحم زين عبر حسابه على "إنستغرام": "أبارك للعائلة الهاشمية الكريمة وهي فرحة الأمة العربية كلها، ألف مبروك #نفرح_بالحسين".

معلومات عن خطيبة ولي العهد الأردني

يذكر أن الآنسة رجوة آل سيف، خطيبة ولي العهد الأردني، من مواليد 28 أبريل 1994 في مدينة الرياض. وهي الشقيقة الصغرى لثلاثة أبناء، هم فيصل ونايف ودانا.

وبعد إتمامها دراستها الثانوية في المملكة العربية السعودية، انتقلت رجوة إلى الولايات المتحدة للدراسة في كلية الهندسة المعمارية في جامعة "سيراكيوز" في نيويورك.

وكانت الملكة رانيا العبد الله، أقامت الأسبوع الماضي في الديوان الملكي الهاشمي، مضارب بني هاشم، حفل عشاء بمناسبة قرب عقد قران الأمير.

وحضر الحفل العديد من الأميرات الأردنيات، وبحضور شقيقاته الأميرة إيمان بنت عبدالله الثاني والأميرة سلمى بنت عبدالله الثاني وجدته الأميرة منى أم والده، وعدد من أفراد عائلة ال سيف، ومدعوات من مختلف محافظات المملكة.

وتخلل الحفل فقرات رسم بالحناء وزفة العروس وأغاني وأهازيج تراثية وشعبية أردنية وسعودية شارك في أدائها الفنانة نداء شرارة والفنانة زين عوض والفنانة ديانا كرزون وفرقة مسك وفرقة شابات السلط للفنون الشعبية وفرقة حليم للموسيقى.

موعد عقد قران ولي العهد الأردوني

بينما أعلن الديوان الملكي عن موعد عقد قران وحفل زفاف الأمير الحسين بن عبدالله الثاني على السعودية رجوة آل سيف، في 1 يونيو، ومن المقرر عقد القران في قصر زهران، فيما سيتم إقامة حفل استقبال الضيوف في قصر الحسينية.

كما تم تقديم هدايا للحضور، أبرزها مبخرة خشبية مزخرفة وحقيبة من البخور الفاخر يحتفظون بها كتذكار بهذه المناسبة.

وكانت وزارة الثقافة الأردنية أعلنت عن "أنشطة مميزة من عروض فلكلورية وألعاب نارية، وهدايا للأطفال، وفقرات غنائية مع نخبة من النجوم الأردنيين احتفاء بالحدث السعيد المنتظر.

وشارك نجوم غناء عرب الأردنيين فرحتهم بزفاف ولي العهد، حيث قدم كل من تامر حسني، وأحمد سعد، وزين عوض، وديانا كرزون، وراغب علامة، أبرز أغانيهم في حفل مجاني أقيم على ملعب عمان الدولي بالمدينة الرياضية، بعنوان شاركونا "نفرح بالحسين"، وحضره أكثر من 10 آلاف شخص، وذلك حسبما ذكرت “روسيا اليوم”.



