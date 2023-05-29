أحمد عيد عبدالملك: حسين الشحات يستحق العودة لـ منتخب مصر

أكد أحمد عيد عبدالملك نجم منتخب مصر السابق، أن اختيارات روى فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر للمحترفين "منطقية"، مشيرًا إلى أن الأسماء المرشحة للانضمام للفراعنة في المعسكر المقبل كلها اختيارات طبيعية في ظل المردود للاعبي الأهلي تحديدًا.

وقال عبدالملك في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: حسين الشحات حاليا في مستوى أفضل من رمضان صبحي، وأتمنى وجود مصطفى فتحي مع صلاح وزيزو في الجبهة اليمنى. لو تم ضم حسام عبدالمجيد للمنتخب (يبقى بيهرز)، وسيكون قرارًا خاطئًا من فيتوريا، لأنه حاليًا لا يقدم مستوى جيد مع الزمالك.

وأضاف: الزمالك لا يوجد فيه لاعبين تنضم لمنتخب مصر سوى زيزو ومحمد صبحي، وأحمد فتوح لكنه مصاب حاليًا، والفريق كله في الفترة الأخيرة لا يمر بحالة جيدة.

وتابع: هناك لاعبون شباب في الدفاع تستحق الانضمام لمنتخب مصر، مثل عمر فايد لاعب المقاولون، كما أن هناك محمود مرعي مدافع فيوتشر أيضًا بدلًا من وجود حسام عبدالمجيد.

وزاد: حجازي لاعب كبير ومن النوعيات التي تحب تواجدها في الملعب، ورحيل طارق حامد لصفوف اتحاد جدة كان مؤثر على نادي الزمالك.

وأتم: أحمد حسن كوكا مهاجم جيد وأعتقد سيكون مفيد للنادي الأهلي لو تم التعاقد معه.

عيد عبد الملك: حمدي فتحي أبرز لاعبي الأهلي

وتابع عبدالملك في تصريحاته : حمدي فتحي من أبرز لاعبي خط الوسط ويجيد الأدوار الدفاعية والهجومية، وينطلق في الناحية اليسرى مع معلول، وأيضا يسجل أهداف بسبب تحركاته داخل منطقة الجزاء، مثلما فعل أمام الرجاء المغربي، وأي مدير فني يتمنى لاعب يجيد الأدوار المُركبة هجوميًا ودفاعيًا. حال عدم مشاركة حمدي فتحي، فقد يتواجد أحمد قندوسي أو أفشة في المباراة.

وأردف: هناك أزمات يتم افتعالها من جماهير الأندية، وموقف أفشة كان مزاح في البداية، ثم بدأ الحديث فيه من الجماهير عبر السوشيال ميديا. واللاعب بدأ مؤخرًا يعود للمباريات بعدما خرج من حسابات كولر في العديد من المباريات خصوصا البطولة الإفريقية. واللاعب بعيد عن مستواه ولم يظهر بمستوى أول موسم له مع الفريق، وهو حصل على احتفالات كبيرة بعد هدف الزمالك لكن جمهور الأهلي بدأ يركز معه. ولابد أن يعود لمستواه في صناعة الأهداف والتسجيل.

وأتم: ما السبب الذي يجعل مرتضى منصور رئيس الزمالك يرحل الآن، ومن ثم يعود للترشح مجددًا في الانتخابات القادمة حسب كلام وزير الشباب والرياضة. ولا نعرف من هو المسئول عن إدارة النادي حاليًا، هناك تصريحات متناقضة من جانب الوزير في ملف مجلس الزمالك.