رئيس نادي البنك الأهلي يلتقي فيتوريا مدرب المنتخب

استقبل أشرف نصار رئيس نادي البنك الأهلي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخبنا الوطني علي هامش مواجهة البنك الأهلي والداخلية والتي أقيمت علي ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز

حيث أشاد فيتوريا خلال حديثه مع رئيس نادي البنك الأهلي بالمستوي المتميز لفريق البنك الأهلي خلال الفترة الحالية وأشاد أيضا بالقدرات التدريبية العالية لبابافاسيليو المدير الفني للفريق.

كان فريق البنك قد تعلب على الداخلية بثلاثة أهداف مقابل هدف في الجولة الثلاثين لبطولة الدوري الممتاز.

وأكد أشرف نصار رئيس نادي البنك أن جميع الأندية خلف منتخبنا الوطني من أجل تحقيق الانتصارات علي الصعيد الدولي .

اعلن بابافاسيليو المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي عن تشكيل الفريق لمواجهة الداخلية ضمن مباريات الجولة 30 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز

وضم تشكيل البنك النحو التالي :

حراسة المرمي.. محمد أبو جبل

خط الدفاع.. سعيدو سيمبوري _ أمير مدحت_ اسحاقو يعقوبو _ محمود الجزار

خط الوسط.. محمد فتحي _ محمود سيد _ محمد هلال _ محمود قاعود _ أحمد ياسر

خط الهجوم.. أسامة فيصل

وجاءت قائمة البدلاء علي النحو التالي

أحمد صبحي _ أحمد ياسين _ فراس بن عايفية _ أسامة ابراهيم _ عاصم صلاح _ موسي دياوارا _ حمدي علاء _ باسم مرسي _ أحمد سعيد