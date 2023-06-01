كولر يذاكر أسلحة الوداد المغربي قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا

عكف السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي على مذاكرة أوراق فريق الوداد المغربي قبل مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وقام مدرب الأهلي بمتابعة طريقة لعب الوداد المغربي تحت قيادة مدربه البلجيكي سفين فاندنبروك وخاصة في مباراتي صن داونز الجنوب أفريقي في نصف النهائي.

واجتمع كولر مع لاعبي الأهلي على هامش التدريبات الجماعية وتحدث معهم حول ضرورة غلق صفحة المنافسات المحلية والتركيز الشديد لتحقيق الفوز على حساب الوداد في لقاء الذهاب بنتيجة مريحة تسهل مهمة الفريق في لقاء الإياب.

ووصلت بعثة الوداد إلى القاهرة أمس الأربعاء على متن رحلة طيران خاصة ، وتم استقبالها من جانب إدارة القلعة الحمراء كما حرص محمود الخطيب رئيس الأهلي على التواصل مع سعيد الناصيري رئيس الوداد للاطمئنان على البعثة.

موعد مباراة الأهلي والوداد في نهائي دوري أبطال أفريقيا :

ويلتقي الأهلي مع الوداد المغربي في تمام التاسعة مساء الأحد المقبل الموافق 4 يونيو على استاد القاهرة الدولي في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا، على أن تكون مباراة الإياب يوم 11 يونيو في المغرب.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والوداد في نهائي دوري الأبطال :

وتذاع مباراة الأهلي ونظيره الوداد المغربي عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الحاصلة على حقوق بث مباريات دوري أبطال إفريقيا، بالإضافة إلى قنوات أون تايم سبورت ولكن على التردد الأرضي الخاص بالقناة.