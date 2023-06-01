سعر الدقيق اليوم الخميس عند التاجر

سعر الدقيق اليوم.. استقرت أسعار الدقيق، خلال التعاملات الصباحية اليوم الخميس في الأسواق المصرية ولدى تجار الجملة، ويرجع هذا الثبات على آخر ارتفاعات له منذ عام ونصف على الأكثر، عقب اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية ومعانات الشعوب من قلة تصدير الدقيق وأغلب السلع.

وفي هذا الصدد ترصد لكم "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار الدقيق ومشتقاته، وتعد هذه الخدمة التسعيرية التي يقدمها الوفد، خدمة يحرص الوفد عليها بصورة لحظية ويومية للوقوف على آخر مستجدات أهم أنواع السلع لاسيما الدقيق والذي يُعد من أهم متطلبات البيت المصري، وجاءت الأسعار على النحو الآتي:

أسعار الدقيق ومشتقاته اليوم الخميس لدى التاجر

الدقيق

الدقيق بروتين 27

استقر سعر الدقيق (بروتين/27) في السوق المحلي، ليصل إلى 14,500 جنيه للطن.

الدقيق بروتين 24

كما ثبت سعر الدقيق (بروتين/24) اليوم ليسجل سعر الطن 14,300 جنيه.

سعر الردة للتاجر في السوق المحلي

شهدت أسعار الردة "محلي" لدى التاجر، ثباتًا، حيث وصلت القيمة الشرائية للطن إلى 11,000 جنيه.

ويعتبر الدقيق من أشهر السلع الغذائية التي يقبل الجميع على شرائه، حيث يدخل الدقيق في صناعة الكثير من السلع المختلفة، إذ شهد سعر الدقيق ارتفاعاً كبيراً خلال الفترة الماضية بشكل جنوني.

ومن المعروف لدى الجميع أن مصر تعد من أوائل الدول التي تستخدام القمح، إذ يتم استيراد في مصر من 14 دولة، وهذا حتى يتم توفير سعر رغيف العيش الواحد لأكثر من مئة مليون مواطن.

ومن المعروف لدى الجميع أن مصر تعد من أوائل الدول التي تستخدام القمح، إذ يتم استيراد في مصر من 14 دولة، وهذا حتى يتم توفير سعر رغيف العيش الواحد لأكثر من مئة مليون مواطنوتجدر الإشارة إلى أن الأسواق المحلية خلال الآونة الأخيرة قد شهدت حالة من التباين في سعر الفول البلدي 2023 داخل عدد من محال العطارة وتجار المواد الغذائية، ولهذا فإن بوابة الوفد الإلكترونية تحرص باستمرار على تقديم تقريرًا يوميًا عن سعر الفول البلدي والمستورد اليوم في المزرعة لرصد التغيرات التي يشهدها سوق السلع داخل مصر.