الخميس 01 يونيو 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

اقتصاد

أسعار العملات الأجنبية والأسيوية مقابل الجنيه بالبنوك اليوم

عملات أجنبية وأسيوية
عملات أجنبية وأسيوية

شهدت أسعار صرف العملات الأجنبية والآسيوية، تراجعًا بشكل جماعي مقابل الجنيه المصري، مع بداية تعاملات ، اليوم الخميس 1 يونيو، في محلات الصرافة والبنوك الرئيسية والعاملة في مصر.

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تباين أسعار العملات العربية مقابل الجنيه اليوم الخميس

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سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك المصرية اليوم الخميس

 

العملات الأجنبية والآسيوية 

 سعر صرف اليورو الأوروبي المصري بلغ 32.78 للشراء، و33.00 جنيه للبيع ، ووصل سعر الجنيه الإسترليني إلى مستوى 38.15 جنيه للشراء، 38.40  جنيه للبيع، وبلغ سعر الفرنك السويسري نحو 33.73  جنيه للشراء، 33.90 جنيه للبيع.

بلغ سعر الدولار الكندي 22.63  جنيه للشراء، و22.74 جنيه للبيع، والكرون الدنماركي 4.40 جنيه للشراء، و4.43 جنيه للبيع، والكرون السويدي 2.81 جنيه للشراء، 2.84 جنيه للبيع.

العملات الأجنبية والآسيوية

جاءت أسعار العملات الآسيوية على النحو الآتي: إذ سجل سعر صرف الـ100 ين الياباني نحو 21.97 للشراء، 22.19  جنيه للبيع، واليوان الصيني عند 4.31 جنيه للشراء، 4.35 جنيه للبيع.

أسعار صرف العملات العربية مقابل الجنيه المصري 

سجل سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري عند سعر 100.19  جنيه للشراء، 100.61 جنيه للبيع، وبلغ سعر صرف الريال السعودي، عند 8.22 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع، والدرهم الإماراتي، عند سعر 8.39 جنيه للشراء، و8.43 جنيه للبيع.

بلغ سعر دينار البحــرين عند سعر 81.79 جنيه للشراء، 82.12 جنيه للبيع، فيما سجل الريـال العمــاني، سعر 80.08 جنيه للشراء، 80.42 جنيه للبيع، بينما سجل سعر الريال القطري، عند سعر 8.45 جنيه للشراء، 8.50 جنيه للبيع، كما بلغ سعر صرف الدينـار الأردنـي، عند مستوى 43.42 جنيه للشراء، 43.62 جنيه للبيع.

أسعار الدولار 

سجلت أسعار صرف الدولار في البنك الأهلي المصري، 30.75 جنيه للشراء، 30.85 جنيه للبيع، فيما جاء أسعار صرف الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي، نحو 30.90 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع. 

وفي بنك الإسكندرية، بلغت أسعار صرف الدولار  30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع، فيما بلغت أسعار صرف الدولار  في المصرف المتحد، عند 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

حقق سعر الورقة الخضراء في البنك التجاري الدولي cib، عند مستوى 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع، وبلغ سعر الدولار في بنك مصر، سعر 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

ووفقًا لآخر تحديثات البنك المركزي المصري، إذ سجل سعر صرف الورقة الخضراء مقابل الجنيه نحو 30.83 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

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