أسعار الخضراوات صباح اليوم الخميس بسوق العبور.. قفزة للفلفل

أسعار الخضار صباح اليوم الخميس.. تباينت أسعار الخضار، خلال تعاملات اليوم الخميس في الاسواق المصرية وسوق العبور للجملة، على أخر تباين لها وسجلت أسعار الباذنجان الأبيض مابين 7 إلى 9 جنيهات للكيلو ( شوال-قفص)، وارتفع سعر الفلفل الرومي البلدي وحقق ما بين 6 إلى 9 جنيهات للكيلو (قفص-شوال).

وتستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار الخضار خلال تعاملات اليوم الخميس في الأسواق المصرية وسوق العبور للجملة، وتحرص بوابة الوفد على تقديم خدماتها السعرية بصورة لحظية ويومية، لإرضاء متابعيها المهتمين بهذا الشأن، للوقوف على أخر المستجدات السعرية لأسعار السلع لاسيما الخضار، وجاءت أسعاره على النحو الأتي:

أسعار الخضروات اليوم بسوق العبور

الخضار

سعر الطماطم بين 2.5 : 4 جنيهات للكيلو (شوال).

سعر البطاطس بين 4 : 5.5 جنيه للكيلو (شوال).

سعر البصل بـ 8 : 11 جنيهًا للكيلو ( شوال).

سعر الكوسة من 6 : 7 جنيهات (قفص).

سعر الجزر بدون عروش من 2.5 : 6.5 جنيه (شوال).

سعر الفاصوليا من 11 : 13 جنيهًا للكيلو ( شوال-تكنة بلاستيك).

سعر الباذنجان البلدي 6 : 8 جنيهات للكيلو.

سعر الباذنجان الرومي 5 : 7 جنيهات للكيلو (شوال-كرتونة-قفص).

سعر الباذنجان الأبيض من 7 : 9 جنيهات للكيلو ( شوال-قفص).

سعر الفلفل الرومي بلدي 6 : 9 جنيهات للكيلو (قفص-شوال).

سعر الفلفل الرومي صوب 6 : 9 جنيهات للكيلو.

سعر الفلفل حامي بلدي من 6 : 8 جنيهات للكيلو.

سعر الفلفل حامي صوب من 6 : 8 جنيهات للكيلو.

سعر الفلفل الألوان من 10 : 20 جنيهًا للكيلو ( قفص).

سعر الملوخية بين 4 : 7 جنيهات للكيلو (قفص).

سعر الخيار صوب 7 : 9 جنيهات للكيلو (قفص).

سعر الخيار بلدي 5 : 7 جنيهات للكيلو (قفص).

أسعار البامية من 18 : 25 جنيهًا للكيلو (مقطف خوص).

سعر القلقاس بين 5 : 9 جنيهات للكيلو (شوال).

أسعار البطاطا 4 : 6 جنيهات للكيلو.

أسعار الثوم من 15 : 19 جنيهًا للكيلو (شوال-كرتونة).

سعر اللفت 1.5 : 2.5 جنيه للكيلو ( شوال).

أسعار البنجر 2 : 4 جنيهات للكيلو (شوال).

سعر ورق عنب بناتي من 11 : 15 جنيهًا ( شوال).

سعر ورق عنب بلدي من 11 : 15 جنيهًا ( شوال).

سعر بصل أخضر 6 جنيهات ( شوال).

أسعار الخس الرابطة 6 جنيهات ( شوال).

سعر خس الكابوتشي 3 : 4 جنيهات (الرابطة).

سعر الكرنب 2.5 : 3.5 جنيه (الواحدة 3 كيلو).

سعر كرنب سلطة 8 جنيهات (الواحدة 2 كيلو)

سعر كرنب أحمر 6.5 جنيه (الواحدة كيلو)

سعر القرنبيط 3 : 4 جنيهات (الواحدة 2 كيلو)

سعر البروكلي 5 : 8 جنيهات.

سعر فجل أحمر 3 : 4 جنيهات (الرابطة كيلو)

شبت 60 : 80 جنيهًا للكيلو (100 رابطة).

بقدونس 60 : 80 جنيهًا للكيلو (100 رابطة).

جرجير 60 : 80 جنيهًا للكيلو (100 رابطة).

كسبرة 60 : 80 جنيهًا للكيلو (100 رابطة).

سجل سعر نعناع 7.5 جنيه للكيلو (100 رابطة).

سجل سلق 7.5 جنيه للكيلو (10 رابطة كيلو).

سعر قرع عسل 18 : 24 جنيهًا (الواحدة 6 كيلو).

سعر عيش الغراب 80 جنيهًا (كرتونة 2 كيلو).