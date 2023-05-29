بوتين يُهنئ أردوغان بعد فوزه برئاسة تركيا

هنأ الرئيس الروسي، “فلاديمير بوتين”، نظيره التركي، “رجب طيب أردوغان”، بعد فوزه في الانتخابات الرئاسة التركية، وحصوله على فُرصة ثالثة لإدارة الجمهورية مُتمنيًا أن يعود هذا النصر الذي حظي به أردوغان، بالخير على كامل الشعب التركي، جاء ذلك خلال مكالمة هاتفية بينهما.

ووفقًا لما ذكرته وكالة "تاس" الروسية، مساء اليوم الاثنين، أفاد مكتب الرئاسة التركية، بأن الرئيسين بحثا خلال المكالمة الهاتفية عددًا من القضايا الثنائية والإقليمية، واتفقا على مُواصلة تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين.

من جانبه، ذكر الكرملين في بيان رسمي، أن " الرئيس فلاديمير بوتين هنأ نظيره التركي رجب طيب أردوغان، بحرارة على إعادة انتخابه رئيسًا للدولة، مُؤكدًا مُساهمته الكبيرة في تطوير العلاقات الروسية التركية بطريقة بناءة ومفيدة للطرفين".

وأكد الرئيس بوتين خلال المكالمة، أن "الدعم الذي أعرب عنه الشعب التركي لرئيسه، يفتح آفاقًا إضافية لتوسيع التعاون الثنائي العملي بين البلدين في مختلف المجالات".

أردوغان يُؤكد التزامه بمُواصلة العمل في إطار تعزيز العلاقات الروسية التركية:

من جانبه، أكد أردوغان التزامه بمُواصلة العمل في إطار تعزيز العلاقات الروسية التركية ضمن جدول أعماله، مُعربًا عن ترحيبه بمُواصلة الاتصالات الشخصية بينه وبين الرئيس بوتين.

وأعلن رئيس اللجنة العُليا للانتخابات في تركيا أحمد ينار، مساء أمس الأحد، فوز الرئيس رجب طيب أردوغان، في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، بحصوله على أكثر من 52% من الأصوات.

بوتين وأردوغان

من ناحية أخرى، رفض مراقبو منظمة الأمن والتعاون في أوروبا في بيان مشترك، اعتبار الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التركية التي جرت أمس الأحد بأنها " حُرة ونزيهة".

وقالت رئيسة وفد الجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا فرح كريمي: " في الوضع الصعب الذي نحن فيه في تركيا، ولكن مع ارتفاع نسبة الاقبال وإدراك أنه كان أمام الناس خيار بين البدائل السياسية الحقيقية، سيكون من قصر النظر القول إن الانتخابات كانت حُرة أو نزيهة".

وأشارت إلى ضرورة مُراعاة تعليقات منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، حول ما اسمته التغطية "المُتحيزة" للانتخابات في وسائل الإعلام، وعدم وصول المُعارضة إلى وسائل الإعلام.

من جانبه قال رئيس بعثة مُراقبي الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا فرانك شوابي: "من الصعب وصف عملية مُعقدة كالانتخابات بكلمة أو اثنيتن، إذا سألت أولادي: عندما يلعب فريقًا كرة قدم، وأحد هذين الفريقين يمتلك أحذية والآخر لا، هل سيكون هذا عادلًا أم لا؟، لا أعرف، الأمر ليس سهلًا، كان علينا تقييم الكثير من الجوانب، ولا نُريد اختزال هذا التقييم في كلمة أو كلمتين".