‎السعودية تدشن مبادرة طريق مكة في تركيا للتيسير على ضيوف الرحمن

دشنت المملكة العربية السعودية، اليوم الثلاثاء، مبادرة "طريق مكة" في تركيا بصالة المبادرة في مطار إسطنبول الدولي، بحضور عدد من المسؤولين من البلدين، بهدف استقبال ضيوف الرحمن وإنهاء إجراءاتهم من بلدانهم بسهولة ويسر، بدءًا من إصدار التأشيرة إلكترونيًا وأخذ الخصائص الحيوية، مرورا بإنهاء إجراءات الجوازات في صالة المبادرة بمطار بلد المغادرة بعد التحقق من توفر الاشتراطات الصحية.

كما تهدف المبادرة إلى ترميز وفرز الأمتعة وفق ترتيبات النقل والسكن في المملكة، وعند وصولهم ينتقلون مباشرة إلى حافلات لإيصالهم إلى مقار إقامتهم في مكة المكرمة والمدينة المنورة بمسارات مخصصة، في حين تتولى الجهات الخدمية إيصال أمتعتهم إلى مساكنهم، وذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء السعودية (واس).

‎يشار إلى أن وزارة الداخلية السعودية تنفذ المبادرة في سبع دول هذا العام 1444هـ، وهي: ماليزيا وإندونيسيا وباكستان والمغرب وبنجلاديش وتركيا وكوت ديفوار، بمشاركة وزارات "الخارجية والصحة والحج والعمرة" والهيئة العامة للطيران المدني، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا"، وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن، والمديرية العامة للجوازات

طريق مكة

وأوضحت السعودية، أن المحطات التي تشملها مبادرة "طريق مكة"، والتى تهدف تيسير الإجراءات للحجاج، تبدأ من التحرك من بلدانهم وحتى الوصول للمملكة العربية السعودية والانتهاء من أداء المناسك. وفق صحيفة "سبق" السعودية.

وتبدأ هذه المحطات التي يمر بها الحجاج المستفيدون من المبادرة، بأخذ الخصائص الحيوية، والتأكد من توفر الاشتراطات الصحية والمتطلبات الوقائية لهم والحصول على تأشيرة الحج؛ فيما تكون المحطة الثانية بإصدار بطاقة صعود الطائرة، وفرز وترميز الأمتعة، من خلال تسجيلها باسم صاحبها في محطة الإقلاع.

وتتمثل الخطوة الثالثة في إنهاء إجراءات دخولهم إلى المملكة في الصالة المخصصة للمبادرة من جانب فريق عمل الجوازات قبل الإقلاع من مطارات بلدانهم، وصعود الطائرة للتوجه إلى محطة الوصول في جدة والمدينة المنورة.

وتبدأ المحطة الرابعة بوصول ضيوف الرحمن إلى الصالة المخصصة للمبادرة في المملكة، ونقلهم إلى مقار سكنهم مباشرة، وأخيرًا تَسَلّم أمتعتهم في مقار سكنهم مباشرة، دون الحاجة إلى انتظارها في محطات الوصول.

يذكر أن هذه المبادرة أطلقتها السعودية منذ 6 سنوات وتوقفت عامين، بسبب جائحة كورونا، وتهدف لاختصار رحلة إنهاء إجراءات الحجاج ، ويبلغ عدد الدول المستفيدة من المبادرة منذ انطلاقتها 7 دول ( المغرب ، بنجلاديش، إنندونيسيا، ماليزيا، باكستان، تركيا، كوت ديفوار).