أسعار السمك صباح اليوم الخميس بسوق العبور.. تراجع البوري والبلطي

أسعار الاسماك.. شهدت أسعار الأسماك خلال بداية التعاملات الصباحية اليوم الخميس في سوق العبور للجملة استقرارا، مع تراجع بعض الانواع مثل "البوري والبلطي"، وسجل سعر السمك البلطي "1" ما بين 68 إلى 72 جنيهًا للكيلو «تكنا بلاستيك».

وفي هذا السياق تنشر "بوابة الوفد الإلكترونية" صباح اليوم الخميس القيمة السعرية لمختلف السلع التي يهتم بها المواطن، وحرصًا منها على الوقوف على آخر المستجدات التي تطرأ على الساحة التسعيرية لمختلف السلع، لاسيما أسعار الأسماك، والتي نحن بصددها الآن خلال تعاملات اليوم الخميس والتي جاءت على النحو الآتي:

أسعار السمك اليوم بسوق العبور

الأسماك

سعر سمك البلطي اليوم

سعر السمك البلطي "1" من 68 : 72 جنيهًا للكيلو «تكنا بلاستيك».

سعر كيلو البلطي الأسواني ما بين 20 : 60 جنيهًا «تكنا بلاستيك»

سعر كيلو فليه بلطي ما بين 40 : 200 جنيهًا.

سعر سمك البوري اليوم

سجل سعر السمك البوري "1" من 70 : 90 جنيهًا للكيلو «تكنا بلاستيك»

سجل سعر السمك البوري "2" من 40 : 60 جنيهًا للكيلو «تكنا بلاستيك»

وهناك أنواع أخرى من الأسماك والمأكولات البحرية المختلفة

سعر السمك قشر البياض نحو من 70 : 100 جنيه للكيلو للكيلو.

سعر السمك البياض الأملس "1" بلدي نحو من 60: 100 جنيه للكيلو «تكنا بلاستيك»

سعر السمك البياض الأملس "2" بلدي نحو من 30: 50 جنيهًا للكيلو «تكنا بلاستيك»

سجل سعر القراميط - شيلان من 15 : 35 جنيهًا للكيلو.

سعر كيلو سمك الثعابين ما بين 50 : 250 جنيهًا

سعر مكرونة سويسي من 60 : 90 جنيهًا للكيلو «طاولة خشب».

سعر المكرونة المجمدة من 30 : 40 جنيهًا للكيلو «كرتونة».

سجل سعر سبيط - كليماري- سابيا ما بين 140 : 260 جنيهًا للكيلو «طاولة خشب».

سجل سعر القرش ما بين 30 : 50 جنيهًا للكيلو «طاولة خشب».

سجل سعر سمك كابوريا من 30 : 170 جنيهًا للكيلو «طاولة خشب».

سجل سعر سمك مرجان 2 من 34 : 44 جنيهًا للكيلو «طاولة خشب».

سجل سعر سمك مرجان مجمد من 20 : 30 جنيهًا للكيلو «طاولة خشب».

سجل سعر سمك بربون 2 من 44 : 54 جنيهًا للكيلو «طاولة خشب».

سجل سعر سمك بربون مجمد من 25 : 35 جنيهًا للكيلو «طاولة خشب».

تراوح سعر سمك دنيس ما بين 100 : 160 جنيهًا للكيلو.

سجل سعر سمك مازاليا - كشر 30 : 50 جنيهًا للكيلو.

سجل سعر كيلو السمك الشعور ما بين 30 : 50 جنيهًا «طاولة خشب».

سجل سعر سمك وقار 80 : 120 جنيهًا للكيلو.

سجل سعر سمك قاروص-لوت 60 : 140 جنيهًا للكيلو.

سجل سعر سمك سردين مجمد ما بين 30 : 70 جنيهًا للكيلو «كرتونة».

سجل سعر سمك ماكريل مجمد من 55 : 75 جنيهًا للكيلو «طاولة خشب».

أسعار جمبري "2" من 190 : 290 جنيهًا للكيلو «طاولة خشب».

أسعار جمبري مجمد "2" من 100 : 250 جنيهًا للكيلو «طاولة خشب».

أسعار جمبري "3" من 70 : 170 جنيهًا للكيلو «طاولة خشب».

وتجدر الإشارة إلى أن المزارع السمكية تستحوذ على نصيب الأسد من الإنـتاج السمكى فى مصر بنسبة 79.7%، يليها البحيرات بنـسبة 10.8%، ويبلغ إنتاج الجمبرى بمزرعة الديبة 102 طن، كما يسجل إنتاج مصر من المصايد الطبيعية 400 ألف طن (البحيرات- والبحرين والنيل)، وبلغت صادرات الأسماك عام 2019 حوالي 35 ألف طن.

هذا ويسجل نصيب المواطن المصري من الإنتاج السمكى 18 كيلو جرامًا، فيما تصل النسبة العالمية 20 كيلو جراما سنويًا، ويصل إنتاج البحيرات من الأسماك إلى 183 ألف طن.